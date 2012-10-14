مس سرچشمه به صدر جدول نزدیک می شود

داوود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیم های مس سرچشمه و ابومسلم گفت: کاملا برایمان قابل پیش بینی بود که برابر ابومسلم بازی سختی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: سه امتیاز این بازی برای ما بسیار اهمیت داشت و خوشحالیم که توانستیم با یک بازی منطقی به آن دست پیدا کنیم.

مهابادی تصریح کرد: همانطور که قبلا هم گفته بودم تیم ما رفته رفته شرایط خوب خود را در طول بازی ها پیدا خواهد کرد و مطمدن باشید هفته های آینده نیز از امروز بهتر خواهیم بود.

وی در رابطه با ادامه بازی ها نیز گفت: تیم ها در حال جدا کردن خود و رسیدن به بالای جدول هستند و در حال حاضر نیز چند تیم خود را جدا کرده اند و سرچشمه نیز باید جزء تیم هایی باشد که خود را در بالای جدول از سایرین جدا می کند.

سرمربی مس سرچشمه یادآور شد: ما با ادامه روند امتیاز گیری مان سعی می کنیم رده به رده خود را به صدر جدول نزدیک تر کنیم.