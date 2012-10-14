به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی شنبه 22 مهرماه در جلسه تبادل نظر و هم اندیشی کانون مداحان مهدیشهر در محل این کانون ضمن تاکید بر اینکه مداحی یک هنر مذهبی فرهنگ ساز است، گفت: مداحی یکی از جلوه های مختلف نشان دادن ارادت به اهل بیت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر ضمن تاکید بر اینکه پایه و اساس توسعه فرهنگی، آموزش است، افزود: اگر آموزش نباشد کارها به نحو شایسته انجام نخواهد شد. یکی ازجلوه های روشن محبت و پیوند مردم ایران اسلامی با اهل بیت پیامبر اسلام (ص) برپایی آئین های مذهبی، مجالس مداحی و نوحه خوانی است.

زاهدی عنوان کرد: به واسطه مداحی دل ها متوجه اهل بیت (ع) می شود، عشق ها و احساس ها برانگیخته و از این رهگذر پایه های اعتقادات دینی و باورهای مردم استحکام می یابد و پیوند معنوی و عاطفی شیعیان با خاندان عصمت و طهارت قوی تر و عمیق تر می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه مداحی یک هنری است که در فرهنگ شیعه جایگاه والا و مخاطبان فراوانی دارد، تصریح کرد: شعرهای مداحی اگر از محتوای عالی و شیوای ادبی برخوردار باشند بسیار تاثیر گذار و فرهنگ ساز خواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه مداحی در جامعه کنونی یادآور شد: کار مداحان پیوند دادن قلب‌های مردم به اهل بیت (ع) خصوصا امام حسین (ع) است، که ارزش آن را کسی جز خدا نمی‌داند. به تعبیر مقام معظم رهبری، مداح و ذاکر و ستایشگران اهل بیت(ع)، طبقه‏اى هستند که در سایه این روش، بیشترین تاثیر را در تعمیق فرهنگ و معارف اسلامى در ذهن مردم دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدیشهر گفت: درآینده ای نزدیک، مداحانی که گواهینامه شرکت در دوره آموزش تخصصی مداحان را داشته باشند به منظور همراهی با کاروان ها، به سازمان حج و زیارت معرفی خواهند شد.

زاهدی در پایان با اشاره به وجود مربیان حاذق بومی در مهدیشهر خاطر نشان کرد: برگزاری دوره آموزشی یک ماهه برای مداحان این شهرستان لازم و ضروری به نظرمی رسد و باید در این زمینه برنامه ریزی جامع و هماهنگی انجام شود.