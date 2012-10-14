به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح یکشنبه در جمع اعضای هیئت بازرسی دادسرای انتظامی قضات با تاکید بر ضرورت بازرسی در همه سازمان ها گفت: حضور این هیئت ها، فرصت بررسی از یک زاویه مهم تر و تخصصی تر از عملکرد و تصمیمات قضات را فراهم و سبب اعتلای دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی می شود.

وی با بیان این که برای استفاده از حداکثر منابع انسانی نیازمند اطلاعات دقیق و جامع هستیم افزود: این کار مستلزم شناخت نقاط قوت و ضعف است که جز با بازرسی های دقیق و هدفمند میسر نمی شود.

وی با بیان این که قاضی یک عنصر تاثیرگذار و بی بدیل در تحقق عدالت اجتماعی به عنوان مهم ترین آرمان بشری است افزود : اگر بخواهیم قانون را به عنوان یکی از مبادی تحقق عدالت اجتماعی نهادینه کنیم لازمه ی آن وجود مجریان عادل است.

وی با بیان این که در اجرای قانون ، قاضی تاثیرگذار است افزود : به دلیل حساسیت ویژه کار قاضی ، نیاز به مراقبت بیشتری دارد.

وی وظیفه دستگاه نظارتی در بخش قضا را صیانت از همکاران بخش قضایی و اداری عنوان کرد و گفت : نگاه این نهاد پیشگیرانه و برای حفظ و صیانت قضات است و به هیچ عنوان قصد مچ گیری ندارد.

وی کار مراقبت از قضات را وظیفه دادسرای انتظامی قضات بیان کرد وافزود: تلاش ما حول این محور است تا شرایط برای این که قاضی با استقلال بتواند کار خود را انجام دهد ، فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کل استان گلستان با تاکید بر حفظ استقلال بخش نظارتی خاطرنشان کرد : در بخش نظارتی ، مصلحت اندیشی نداریم و باید با استقلال کامل ، مسائل رصد و با خاطیان برخورد شود.

فاضلیان با بیان این که باید مواظب باشیم ، اعتبار قاضی آسیب نبیند افزود : همه تلاش ما در دستگاه قضایی حفظ اعتماد عمومی مردم است که اگر لطمه ببیند آسیب جبران ناپذیری به پیکره این دستگاه وارد خواهد شد.

این مقام ارشد قضایی استان در ادامه سخنان خود از فعال شدن هیات های ماده 18 آیین نامه نظارت و ارزیابی در استان خبر داد و گفت: فعال شدن این هیئت ها علاوه بر بحث خودکنترلی که مهم ترین عامل جلوگیری از لغزش هاست ، اقدامی برای سلامت مجموعه قضایی استان است.

فاضلیان افزود : این هیئت ها در مناطق سه گانه شامل شرق ، غرب و مرکز استان فعال شده است که نه نفر از مدیران قضایی به صورت دوره ای وظیفه سرپرستی این هیات ها را بر عهده می گیرند.

به گفته وی، این هیئت ها ، عملکرد علمی و اخلاقی قضات را به صورت دقیق ارزیابی و اطلاعات آن ها مبنایی برای تصمیم گیری های آینده قرار می گیرد.

هیات بازرسی دادسرای انتظامی قضات در 10روز مدت استقرار خود در استان گلستان عملکرد قضات استان گلستان را بر مبنای سه اصل " قانون" ، " شرع" و " عقل و علم " بررسی می کنند.