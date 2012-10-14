به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر تکواندو قرار است اوایل آبان ماه با حضور هفت تیم آغاز شود این در حالی است که دو تیم جدید برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده اند.

استیل البرز با مدیریت نوید ایزدپناه و جوانه با هدایت رحیم صالحی قصد حضور در رقابت‌های لیگ برتر تکواندو را دارند. از سوی دیگر گارفجرجم که پیش از این ثبت نام خود را قطعی کرده بود از شرکت در این مسابقات انصراف داد.

با انصراف قطعی گازی‌ها، استیل البرز جایگزین این تیم شد و کلیه اعضای تیم و کادر فنی گاز با در ترکیب تیم استیل البرز در لیگ برتر شرکت می کنند. با این شرایط حضور جوانه منوط به تائید هیئت رئیسه فدراسیون است که تا فردا دوشنبه تکلیف این تیم نیز مشخص خواهد شد. قرار است قرعه کشی رقابت‌های این فصل عصر فردا برگزار شود.