به گزارش خبرگزاری مهر، جلال یونسی در دهمین همایش کشوری پرستاری کودکان در سخنرانی خود با عنوان "باریک بینی و جزئی نگری در تربیت فرزندان نوع جدیدی از آزارگری کودکان" اظهار کرد: همواره در مشاوره های پیش از ازدواج به ریزبینی و باریک بینی زنان و مردان توجه می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه میزان طلاق در جامعه ما بالاست. برای طلاق همواره 5 تا 6 عامل را برمی شمارند که یکی از آنها جزئی نگری و ریزبینی و دیگران را با خط کش خود سنجیدن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی افزود: جزئی نگری از وسواس ناشی می شود در آزمون روشاخ افرادی که پاسخهای جزئی نگر می دهند نشان از وسواس دارد. افراد جزئی نگر و وسواسی که ازدواج کند در زندگی مشترک به مشکلاتی دچار می شود.

یونسی با بیان اینکه 90 نوع وسواس وجود دارد که شستن مداوم دست یکی از آنهاست، گفت: افراد جزئی نگر ظرفیت ابتلا به بیماری وسواس را دارند و به این افراد استرس روحی روانی بیشتری وارد می شود.

وی با بیان اینکه در جامعه تمایل به بی عیب و نقصی است، ادامه داد: خانواده های ایرانی به دنبال پخش سریالهای ایرانی به دنبال الگوهای بی عیب و نقص هستند که می توان برای درمان به آنها توصیه کرد که مدام به خود متذکر شد که من باید عیب و نقص و کمبود داشته باشم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه اضطراب اجتماعی به علت اهمیت بیش از اندازه دادن به دیگران است، افزود: نماز بمبی از اعتماد به نفس است.

یونسی بخش دیگری از درمان را ناقص سازی آنها برشمرد و افزود: باید مدام به این افراد گوشزد کرد که کارها را نیمه تمام بگذارند دو سوم اتاق را تمیز کن و یک سوم را دست نخورده بگذار.

وی ادامه داد: در نتایج بررسی که در سال 90 در مجله روانشناختی معتبر چاپ شد هزار پرونده طلاق در دادگاههای جنوب شرق و شمال غرب تهران بررسی شد که نشان داد فقر مهارتهای ارتباطی علت 40 تا 45 درصد طلاق هاست. دومین علت عدم تناسب خصوصیات شخصیتی دختر و پسر است به طور مثال مرد برون گرا نمی تواند با زن درون گرا زندگی خوبی داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: سومین علت اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و وسواس هاست، چهارمین علت مباحث اقتصادی است و مشکلات جنسی علت 20 درصد طلاق هاست همچنین رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد و... و دخالتهای والدین از دیگر عوامل طلاق است.