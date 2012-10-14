به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله موسوی در جمع بسیجیان شهرستان آوج اظهارداشت: امام راحل با تیزبینی و درایتی که داشت می دانستند که نهال نوپای انقلاب اسلامی ایران نیاز به نهادی مخلص و انقلابی دارد تا بتواند در برابر دشمنی های استکبار جهانی مقابله و ایستادگی کند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان مستقیم امام راحل بسیج و سپاه پاسداران شکل گرفت و بعنوان ستون فقرات نظام به وظایف و رسالت های خود که همان صیانت و دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهدای گرانقدر بود پرداخت.

موسوی با بیان اینکه نقش آفرینی ها و ایثارگری های نیروهای بسیج بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست افزود: رمز موفقیت و پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس حضور بسیج و داشتن روحیه ی بسیجی در بین جوانان و رزمندگان بوده است.

وی تصریح کرد: بسیجی هر جا که احساس تکلیف کند با تمام قوا و اخلاص برای پاسداری از میهن عزیز و ایران اسلامی بدون کوچکترین چشم داشتی در میدان حضور پیدا می کند.



موسوی بیان کرد: تاریخ ملت ایران دانشجویان بسیجی همچون شهید زین الدین و شهید باکری را از یاد نخواهد برد و امروز نیز دانشجویان بسیجی باید با الگو قرار دادن این شهیدان وظیفه و رسالت اصلی خود که همان سرباز ولایت بودن است را به جهانیان ثابت کنند.