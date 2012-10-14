به گزارش خبرنگار مهر، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا گلستان صبح سه شنبه در جمع اعضای هیئت مدیره شرکت گفت:‌ ارائه خدمات بهینه و جلب رضایت مشترکین از اهداف مورد توجه شرکت است لذا جهت تحقق این اهداف شرکت آب و فاضلاب گلستان بکارگیری دفاتر پیشخوان و نظارت به عملکرد آنها سعی بر تکریم ارباب رجوع دارد.

نیک نژاد واگذاری فروش انشعاب آب و فاضلاب و ارائه خدمات پس از فروش به دفاتر پیشخوان مانند تغییر قطر انشعاب، تغییر مکان انشعاب ، تغییر نام مشترک،پاسخ به استعلام ، تفکیک با ادغام انشعاب از جمله تلاش های حوزه مشترکین بیان نمود.

کسب رتبه برتر بخش پژوهش آب منطقه ای

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب و دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در هفتمین نشست سراسری دبیران کمیته های آب منطقه ای کشور، شرکت آب منطقه ای گلستان در میان 15 شرکت تازه تاسیس، آب منطقه ای گلستان حائز رتبه اول در بخش پژوهش و تحقیقات شده است.

سیدمحمدعلی مصطفوی افزود: همچنین این شرکت در بین شرکت های آب منطقه‌ای در سطح کشور، با کسب امتیاز نهایی 5/91 نیز رتبه سوم را کسب کرده است.



وی گفت: در این همایش سیاست های کاری کمیته تحقیقات شرکت های آب منطقه ای، برنامه ها و اقدامات مربوطه برای پیگیری در حوزه تحقیقات مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی تبیین و چالش ها و مسائل پیش روی کمیته های تحقیقات آب منطقه ای از سوی کارشناسان بررسی و راهکارهایی در این زمینه ارائه شد.

نخستین ‌کارگاه‌آموزشی‌‌‌"جنگل ‌شناسی ‌نزدیک‌ به ‌طبیعت ‌در اکوسیستم‌های‌ معتدله‌"



در مورخه 27 و 28مهرماه‌سال جاری در محل سالن خلیج فارس دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان نخستین ‌کارگاه‌آموزشی جنگل‌ شناسی‌ نزدیک‌ به ‌طبیعت ‌دراکوسیستم‌های ‌معتدل ‌برگزار می شود.

در این کارگاه اساتیدی جنگل‌شناس از کشورسوئیس(دکترJ.P.Schutz) و دانمارک (دکترP.Madsen) به عنوان نمایندگان شبکه جهانی IUFRO و اساتید جنگل شناس مطرح و شناخته شده ایرانی از جمله آقای دکتر مروی مهاجرشرکت و سخنرانی خواهند داشت.

شایان ذکر است IUFRO شبکه‌ای جهانی برای همکاریهای علم جنگل است که در آن بیش از 15000 دانشمند از 110 کشور جهان بصورت داوطلبانه عضویت وهمکاری دارند.



تجلیل ازکاراته کاران مدال آور مسابقات ازبکستان

ورزشکاران مدال آور مسابقات کاراته ازبکستان در علی آبادکتول با حضور مسئولان تجلیل شدند.

محمد تقی اسفندیاری و علیرض شکی و رضا رستمی در مسابقات کاراته کشور ازبکستان مقام طلا و نقره کسب کردند.

بازار داغ سینما

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از استقبال با شکوه مردم به ویژه کودکان و نوجوانان در بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان خبر داد.

ابوالحسن امامی گفت: سطح کیفی و کمی جشنواره بیست و ششم بسیار بالاست و در جشنواره بیست و ششم، میزبان فیلم هایی از کارگردانان بزرگ ایران اسلامی هستیم که در نوع خود بی نظیر است.