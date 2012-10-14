اقلام تبلیغاتی عید غدیر در کردستان توزیع شد/ صدور مجوز دو هیئت مذهبی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، 30 گواهی قرآنی در رشته های مختلف در شهرستان بانه در زمینه های مختلف ویژه کلاس آموزشی در تابستان سال جاری صادر شد.

در طول تابستان سال جاری در کلیه موسسات و خانه های قرآن شهری و روستایی کلاس های آموزشی قرآن کریم در رشته های روخوانی و روانخوانی، تجوید، احکام و حفظ برگزار و آزمون پایانی نیز برگزار شد.

رشته های قرائت و روخوانی سطح یک، مفاهیم و حفظ برگزار شد و گیرندگان گواهی صادر شده در خانه قرآن شهری نصر دوره های یاد شده را سپری و در آزمون پایانی نمره قبولی را کسب کردند.

برگزاری گفتمان دینی حجاب و عفاف در قروه

گفتمان دینی حجاب و عفاف با هدف تبیین حجاب و عفاف در شهرستان قروه و با حضور 50 دانش آموزان دبیرستان عترت شهر سریش آباد و با حضور مدرس گفتمان های دینی حجت الاسلام رهبر برگزار شد.

حجت الاسلام محمد رهبر مدرس این گفتمان حجاب را به عنوان پوشش همگانی و عفاف را به عنوان عامل جلوگیری از نگاه نامحرم ذکر کرده و رعایت پوشش ظاهری را برای آقایان و خانم ها به منظور تامین امنیت اجتماعی و روانی افراد و جامعه لازم دانست و گفت: اسلام همیشه در طول تاریخ از زن در برابر ظلم هایی که بر او رفته ‌دفاع کرده و در این عرصه با استعمارگران مبارزه کرده و همواره مردم را از نگاه های حقیر و پست به بانوان بر حذر داشته و نگاه غیر ارزشی به آنان را نمی پسندد.

توزیع 400 پلاکارد ویژه غدیر در کردستان

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان از توزیع 400 پلاکارد ویژه غدیر در بین هیئت های مذهبی در استان کردستان خبرداد.

علی خزایی: علاوه بر این 100 بنر، دو هزار جلد کتاب ویژه غدیر و 400 عدد سی دی گل ولایت در استان کردستان توزیع شده است.

وی گفت: توزیع نرم افزارهای غدیر ویژه کودکان نیز از دیگر اقلامی است که توسط تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در سطح استان توزیع شده است.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: دو هزار جلد کتاب ویژه عرفه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی کردستان توزیع شده است که بین هیئت مذهبی و مساجد استان کردستان توزیع شده است.

صدور مجوز دو هیئت جدید در کردستان

خزایی در ادامه سخنان خود بیان کرد: از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان مجوز فعالیت دو هیئت مذهبی جدید در این استان صادر می شود.

وی با بیان اینکه این هیئت های مذهبی در آستانه ماه محرم 1434 هجری راه اندازی می ‌شوند، یادآور شد: هیئت ها با نام عاشقان امام زمان (عج) و هیئت انصارالحسین (ع) هستند و در حال حاضر در استان کردستان 500 هیئت مذهبی فعالیت دارند.