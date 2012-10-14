عقیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فراهم شدن بستر سرمایه گذاری با کمک فعالان بخش تولید و رسانه ها امکان پذیر است.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سالی که مزین به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است باید این شعار سرلوحه کاریمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر این امر محقق شود در جهت ایجاد اشتغال و فراهم کردن زیر ساختهای مناسب برای شرکهای صنعتی، موفق خواهیم بود.



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز تصریح کرد: همکاری و تعامل تمام صنعتگران، تولیدگنندگان، اقتصادانان، سرمایه گذاران، فعالان بخش تولید و رسانه ها در فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در استان البرز موثر و تاثیرگذار خواهد بود.

احمدی گفت: باید تمام تلاش و کوشش ما فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد.



مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز افزود: استان البرز از لحاظ صنعت و تولید دارای ظرفیت و پتانسیل های فراوان و بی نظیر در میان دیگر استان های کشور است.