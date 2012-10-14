به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه‌زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) که در سال گذشته در سطح بین‌المللی برگزار شد یکی از کارنامه‌های فرهنگی موفق و از افتخارات استان محسوب می‌شود.

وی افزود: بازخورد مناسب این همایش، مدیریت عالی استان و فعالان فرهنگی را مصمم کرد تا امسال نیز دومین همایش تحت عنوان سیدالساجدین، امام زین‌العابدین علی بن‌الحسین(ع) با محوریت صحیفه سجادیه را در دستور کار خود قرار دهند.

مشاور استاندار هرمزگان در ادامه بر لزوم افزایش تعامل حوزه و دانشگاه تأکید و اظهار کرد: برای تقویت برنامه‌های فرهنگی در استان باید جلسات مشترکی بین نخبگان حوزه و دانشگاه برگزار شود.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را نتیجه حرکت توده‌های مختلف مردم از جمله دانشجویان و نقطه شروع حرکتی تمدن‌ساز و جهانی در همه ابعاد خود به رهبری امام(ره) دانست و بیان کرد: جنبش دانشجویی نیز همپای اقشار مختلف مردم در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به خوبی نقش‌آفرینی کرد.

علامه‌زاده در ادامه با بیان این که دشمن با هدف تخریب بنیان‌های فکری و ارزشی، تهاجم فرهنگی علیه ملت ایران اسلامی را آغاز کرد، گفت: دشمن با کمک کلیه ابزار، فناوری و اطلاعات، حتی امواج به راحتی به خانه‌های ما وارد می‌شوند و با صوت و تصویر، نوشتار، هنر، ورزش و حتی علم، ما و فرزندان مان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

مشاور عالی استاندار هرمزگان اظهار کرد: بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در راستای خنثی‌سازی توطئه‌های شوم دشمن از اولویت‌های امروز است که باید به آن توجه شود.

وی بر برنامه‌ریزی‌ دقیق برای کاهش موازی‌کاری‌ها در حوزه فرهنگ تأکید و تصریح کرد: اگر روحیه تعاون و همکاری بیشتری بین متولیان فرهنگی حاکم شود شاهد موفقیت‌های بیشتر و نتایج بهتری در عرصه فرهنگی خواهیم بود.

علامه‌زاده با اشاره به برنامه‌های متنوع فرهنگی اجرا شده در سال 90، عنوان کرد: برگزاری همایش بین‌المللی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع)، همایش بیداری اسلامی، همایش بین‌المللی خلیج فارس و ... از جمله برنامه‌های سال گذشته بود که با موفقیت پایان پذیرفت.

وی اظهار کرد: در نیمه دوم امسال نیز برنامه‌های فرهنگی از جمله دومین همایش بین‌المللی سیدالساجدین، امام زین‌العابدین علی بن‌الحسین(ع) با محوریت صحیفه سجادیه با همکاری دستگاه‌های مختلف و با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی 20 آذرماه سال جاری در استان برگزار خواهد شد.

علامه‌زاده گفت: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان می‌توانند با ارائه مقالات خود به دبیرخانه دومین همایش بر غنای این رخداد فرهنگی بیافزایند.