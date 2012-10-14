روزانه سه میلیون دلار کالا از مرز مهران به عراق صادر می شود

بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روزانه 700 کامیون از مرز مهران کار صادرات کالا را به کشور عراق انجام می دهد .

وی بیان داشت: بیش از 80 درصد از کالاهای صادره از مرز مهران را سیمان تشکیل می‌دهد که ارزش ریالی این محصول در ماه 17 تا 30 میلیون دلار است.

وی ادامه داد: هم اکنون 600 تاجر در استان ایلام و 200 تاجر نیز به طور مستقیم در بازارچه مرزی مهران به کار صادرات کالا مبادرت می‌ورزند .

این مسئول اضافه کرد: این تعداد بازرگان از راه مرز بین‌المللی مهران در 90 کیلومتری جنوب استان ایلام به امر صادرات کالا می‌پردازند .

مدیرکل گمرکات استان ایلام گفت: واردات قطعی کالا از مرز بین المللی مهران در جنوب استان ایلام به صورت رسمی آغاز شده است .