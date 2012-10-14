رای هیئت منصفه در مورد "اعتماد" و "پول" صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری استان تهران اعلام کرد: جلسه رسیدگی به کیفرخواست مطروحه علیه متهمین نشریات اعتماد و روزنامه و سایت پول در شعبه 76 کیفری استان به ریاست قاضی مدیرخراسانی و اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر اساس این گزارش در مورد اتهام متهمین مربوط به نشریه اعتماد و روزنامه و سایت پول از بابت نشر اکاذیب به قصد تشویش اذعان عمومی هیئت منصفه با اکثریت آراء متهم را مجرم ندانست و مستحق تدکر و رعایت مقررات دانست.

همچنین در خصوص اتهام روزنامه اعتماد مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هیئت منصفه متهم را مجرم تخیص نداد.