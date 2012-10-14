تقویت رشته های دانشگاه علمی کاربردی موجب تسهیل در ایجاد اشتغال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد حسینی ‌شاهرودی در جریان دیدار با مدیران دانشگاه علمی کاربردی استان با اشاره به جایگاه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در سطح کشور اظهار داشت: تلاش برای ارتقا سطح کمی و کیفی رشته های تحصیلی کاربردی در دانشگاه ها بر اساس نیازهای منطقه یک امر ضروری است.

وی بیان کرد: کسب مهارت در کار به عنوان یک ضرورت برای پیشرفت کشور باید بیشتر مورد توجه صاحب نظران دانشگاهی قرار گیرد و این مهم در موقعیت کنونی کشور بسیار سرنوشت ساز است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان رشته های فنی و کاربردی دانشگاه علمی و کاربردی در مقاطع مختلف تحصیلی را برای حمایت از کار و اشتغالزایی بسیار موثر دانست و افزود: مراکز دانشگاهی علمی و کاربردی کردستان باید متناسب با زیرساخت ها و پتانسیل های موجود فعالیت کنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی پیوند میان فنی و حرفه ‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی را برای تقویت دانش آموختگان در مقاطع بالاتر بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: پیوند این دو دستگاه آموزشی می تواند نیازهای ضروری بازار کار و اشتغال منطقه را فراهم آورد.

هفت هزار نفر در دانشگاه علمی و کاربردی کردستان تحصیل می کنند

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: مراکز دانشگاهی علمی کاربردی استان در کنار برنامه های آموزشی خود، فعالیت های زیادی در بخش فرهنگی استان انجام می دهند و برای پوشش مطلوب آن نیازمند حمایت بیشتر دستگاه های فرهنگی استان هستیم.

یوسف رستمی دانشگاه علمی کاربردی استان را یکی از مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی تاثیرگذار در توسعه منطقه معرفی کرد و گفت: مراکز این دانشگاه در زمینه های مختلف شرایط ایجاد اشتغال را فراهم می کنند.

وی تعداد رشته های فعال در دانشگاه علمی کاربردی کردستان را بیش از 80 رشته در مقاطع مختلف اعلام کرد و افزود: در حال حاضر بیش از هفت هزار دانشجو که بیشتر آنها بومی استان هستند در دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به فعالیت 17 مرکز دانشگاهی علمی کاربردی در سطح استان کردستان از اجرای طرح بومی گزینی و پذیرش دانشجوهای بومی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: در ترم های آینده مراکز دانشگاهی علمی کاربردی کردستان به دانشجویان بومی اختصاص داده می شود.