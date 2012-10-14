فاز نخست آبرسانی به 21 روستای سمیرم بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آبرسانی که از سال 85 آغاز شده بود صبح یکشنبه با حضور استاندار اصفهان فاز نخست با اولویت آبرسانی هفت روستا آبرسانی آغاز شد.
خط انتقال آب این پروژه 370 کیلومتر است که توسط سه واحد ایستگاه پمپاژ و با اعتبار هزینه شده 48 میلیارد ریال صورت گرفته است.
همچنین فاز نخست طرح آبرسانی به مجتمع 21 روستای سمیرم از محل چهل چشمه پادنای علیا انجام گرفت.
با آبرسانی به هفت روستای سمیرم 64 درصد جمعیت محروم از آب از نعمت آب برخوردار میشوند.
مخزن ذخیره این تصفیه خانه تا 300 متر مکعب پیش بینی شده که با اجرای این پروژه آبرسانی 5 هزار و 428 نفر از نعمت آب بهرهمند میشوند.
کل پروژه آبرسانی 60 کیلومتر است که سه روستای دیگر نیز به زودی به جمع مناطق آبرسانی شده اضافه میشود.
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