به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در حاشیه تمرین ظهر امروز یکشنبه تیم ملی خطاب به کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی گفت: می‌خواستم زودتر از این سر تمرین تیم ملی بیایم. حتی دیروز هم تا نزدیکی‌های کمپ تیم ملی آمدم ولی در نهایت قرار شد امروز با رئیس جمهور در خدمت شما باشم.

وی افزود: می‌خواهیم در جریان باشید رئیس جمهور حتی دو بار موضوع تیم ملی را در هیات دولت و با حضور تمام اعضای دولت باز کرد. وی به اعضای هیات دولت تاکید کرد به اشکال مختلف از تیم ملی حمایت کنند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: به عنوان وزیر ورزش این را یک فرصت خود برای تیم ملی می‌دانم که با حمایت همه جانبه موفق می‌شود. من اتفاق خوبی حس می‌کنم، چرا که همه ایستاده‌اند و از تیم ملی حمایت می‌کنند.

وی خطاب به کی‌روش اظهار داشت: نکته دومی که می‌خواستم به شما بگویم این است که ما برای شما احترام زیادی قائلیم و می‌خواهیم در دوره شما تجربه خوبی داشته باشیم. البته ما توصیه‌هایی به شما داریم همانطور که توصیه‌های شما از طریق فدراسیون فوتبال به ما می‌رسد.

عباسی به صحبت‌هایش اینگونه پایان داد: ما شما را دوست داریم حتی جلسه‌ای با علی کفاشیان داشتیم و درباره راه‌های حمایت از تیم ملی صحبت کردیم. امیدوارم تیم ملی موفق شود.

کارلوس کی‌روش هم پس از پایان صحبت‌های عباسی گفت: از اینکه به تمرین تیم ملی آمدید تشکر می‌کنم. مطمئن باشید ما انگیزه لازم را برای موفقیت داریم.

کارلوس کی‌روش هنگام خداحافظی با عباسی، به فارسی کلمه "خیلی ممنون" را خطاب به وزیر ورزش گفت.