اعزام اولین گروه دانش آموزی راهیان نور پیشوا به مناطق حماسی دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح یکشنبه برگزار شد، مسئولان محلی شهرستان نیز حضور داشتند و مراسمی معنوی در بارگاه حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) برپا شد که با سخنرانی بهرام ستاری فرماندار شهرستان پیشوا همراه بود و کاروان 400 نفری با عبور از دروازه قرآن و ذبح گوسفند مورد بدرقه خلیل مردم قرار گرفتند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا در حاشیه این مراسم، با اشاره به برکات سفرهای راهیان نور گفت: سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا در راستای تقویت آمادگی دفاعی دانش‌ آموزان و آشنایی با فرهنگ شهادت و دیدار از مناطق جنگی دفاع مقدس و توجه به نسل جدید در بهره‌ گیری از تأثیرات و برکات معنوی و مصون ماندن این قشر از مقابله با تهاجم فرهنگی این سفرها را طراحی می ‌کند.

زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و الگودهی معنوی و عینی ایثار و شهادت

سرهنگ حسن درویشی افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و الگودهی معنوی و عینی ایثار و شهادت با اجرای برنامه‌های فرهنگی، خاطره ‌نویسی و بیان خاطرات توسط راویان دفاع مقدس، انجام مراسم معنوی دعا و نیایش و بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس از جمله اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور است.

وی بیان داشت: مراسم امروز با حضور همه مسئولان شهرستان، خانواده معظم شهدا و ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان بسیج این کاروان‌ها از صحن امام موسی بن جعفر(ع) برگزار شد که این کاروان طی دو مرحله و هر مرحله شامل 400 دانش‌آموز اعزام می‌ شوند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا در پایان با بیان اینکه یک بسته فرهنگی، شاخه گل و یک عدد چفیه هدیه داده شد، تصریح کرد: این دانش‌آموزان به مدت چهار روز از یادمان‌های شهدا بازدید می ‌کنند.

راهیان نور دانش آموزی طبق برنامه سالهای قبل و همچون سایر شهرستانهای استان تهران به منظور تجلیل از مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و بهره گیری از معنویات شهدا، به استعداد400 دانش آموز دختر مقطع دوم دبیرستان راهی مناطق جنگی شدند.

این مراسم با شکوه تداعی زمان دفاع مقدس بوده که همراه با اشک و شوق مسئولین و مردم قرار گرفت و به یاد آن روزهای جنگ واعزام آنها به مناطق جنگی و دفاع مقدس بود؛ فضای اعزام و مراسم بدرقه به همان سبک و سیاق بچه‌ های رزمنده در هشت سال دفاع مقدس که از پیشوا اعزام می‌ شدند، بود.