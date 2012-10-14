هاشمی رفسنجانی درگذشت آیت الله انواری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت محمدباقر‌ محی‌الدّین انواری را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای حسین انواری

رحلت ابوی گرامیتان آیت‌الله محمدباقر‌ محی‌الدّین انواری موجب تأسف و تألم خاطر گردید.

این عالم مبارز جلیل‌القدر، در طول مبارزه و زندگی پربرکت خود، یکی از طولانی‌ترین دوران زندان‌های ستم‌شاهی را تحمل نمود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علاوه بر تبلیغ و نشر معارف اسلامی، افتخار نمایندگی حضرت امام(ره) در ژاندارمری و نمایندگی دوره‌های مختلف مردم همدان و تهران در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به عهده داشت.

فقدان این عالم ربّانی را به علما و مردم شهیدپرور همدان و تهران تسلیت می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و برای بازماندگان محترم به‌ویژه جناب‌عالی صبر و اجر مسألت می‌کنم.

