تجار پاکستانی خواهان ارتباط با ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید طیب نقوی ظهر یک شنبه در جلسه ای که با حضور رایزن تجارت خارجه پاکستان و تجار و صادر کنندگان قم در ساختمان معصومیه سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با انتقاد از ارتباط ضعیف ایران و پاکستان افزود: تجار پاکستانی خواهان ارتباط تجاری با ایران هستند.



وی ادامه داد: آشنایی با ایران به پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد و این در حالی است که این آشنایی جنبه مذهبی داشته و اقتصادی نیست.



این تاجر فعال پاکستان در کشورمان اظهار داشت: زمانی که قصد گرفتن ویزای تجاری را داریم با مشکل مواجه می شویم و فقط ویزای زیارتی برای ما صادر می شود.



نقوی ارتباط ایران و پاکستان را ارتباطی بسیار ضعیف دانست و بر گسترش روابط تجاری میان دو کشور به خصوص ایالت پنجاب و شهر قم تاکید کرد.



وی اضافه کرد: باید زمینه های لازم برای شناخت فراهم شود تا ارتباطی مستمر شکل بگیرد.



فرصت های تجاری کشور پاکستان و راه های گسترش صادرات به این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

