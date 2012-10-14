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۲۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

نقوی خبر داد:

تجار پاکستانی خواهان ارتباط با ایران هستند

تجار پاکستانی خواهان ارتباط با ایران هستند

قم - خبرگزاری مهر: یک تاجر فعال پاکستان در ایران گفت: ارتباط بین ایران و پاکستان ضعیف است و این در حالی است که تجار پاکستانی علاقمند هستند با ایران ارتباط داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید طیب نقوی ظهر یک شنبه در جلسه ای که با حضور رایزن تجارت خارجه پاکستان و تجار و صادر کنندگان قم در ساختمان معصومیه سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با انتقاد از ارتباط ضعیف ایران و پاکستان افزود: تجار پاکستانی خواهان ارتباط تجاری با ایران هستند.

وی ادامه داد: آشنایی با ایران به پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد و این در حالی است که این آشنایی جنبه مذهبی داشته و اقتصادی نیست.

این تاجر فعال پاکستان در کشورمان اظهار داشت: زمانی که قصد گرفتن ویزای تجاری را داریم با مشکل مواجه می شویم و فقط ویزای زیارتی برای ما صادر می شود.

نقوی ارتباط ایران و پاکستان را ارتباطی بسیار ضعیف دانست و بر گسترش روابط تجاری میان دو کشور به خصوص ایالت پنجاب و شهر قم تاکید کرد.

وی اضافه کرد: باید زمینه های لازم برای شناخت فراهم شود تا ارتباطی مستمر شکل بگیرد.

فرصت های تجاری کشور پاکستان و راه های گسترش صادرات به این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1719788

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