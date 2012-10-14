کارگروه آمار و اطلاعات استان ها راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا دوست محمدی اظهار کرد: پیش نویس تشکیل این کار گروه که بناست ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها فعالیت کند، برای تصویب به هیات وزیران ارسال شده است.

وی افزود: با تصویب این کارگروه، تعیین اعضا و شرح وظایف آن شاهد توسعه کمی و کیفی فعالیت های آماری و افزایش یکپارچگی در اجرای طرح های آماری استان ها خواهیم بود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و پایش عملکرد مرکز آمار ایران در ادامه ضمن استماع گزارش عملکرد دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی گفت: هدف از برگزاری این نشست بررسی مشکلات و استفاده از تجارب کارشناسان استانی در تهیه و اجرای طرح های آمار گیری و پردازش اطلاعات است.

گفتنی است جمع بندی نظرات کارشناسان دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی برای انتقال به دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران و اجرایی شدن به دوست محمدی ارائه شد.