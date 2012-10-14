مشکلات کشور را با پناه بردن به امام زمان(عج) حل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار جمعی از فرماندهان انتظامی استان‌های سراسر کشور گفت: قم، ‌شهر بصیرت، فقه و فقاهت و نقطه مرکزی انقلاب اسلامی است.



وی با بیان اینکه این شهر به نام عش آل محمد(ص) نامگذاری شده است، افزود: از امام صادق(ع) سوال کردند که «خانه شما اهل کجاست؟»؛ فرمودند: «خانه خدا کعبه است و خانه رسول‌خدا(ص) مدینه و خانه علی(ع) کوفه و خانه ما اهل‌بیت(ع) قم است.»



این مرجع تقلید با اشاره به نامگذاری شهر مقدس قم، به این نام ادامه داد:‌ وقتی پیامبر(ص) به معراج رفتند،‌ همه طبقات آسمان و درجات بهشت را به ایشان نشان دادند، از جمله آنها سرزمین قم بود.



استاد خارج فقه حوزه علمیه ادامه داد:‌ پیامبر(ص) سرزمین قم را از جبرئیل سوال کردند و جبرئیل گفت: «اینجا سرزمینی است که پاره تن شما در آن‌جا دفن می‌شود.»



علوم اهل‌بیت(ع) از قم به سراسر جهان نشر پیدا خواهد کرد



وی با بیان اینکه علوم اهل‌بیت(ع) از قم به سراسر جهان نشر پیدا خواهد کرد، بیان داشت: کسانی که وارد قم می شوند باید قدر خود را بدانند و دست خالی برنگردند.



مرجع تقلید شیعیان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم ادامه داد:‌ خداوند می‌فرماید: "ای بشر، چرا در مقابل من سر تعظیم فرود نمی‌آوری و احترام نمی کنی؟ این همه نعمت را خدا به ما داده آیا سزاوار است که ما او را فراموش کنیم؟"



استاد خارج فقه حوزه علمیه قم تصریح کرد: باید به اعضای بدن خود نگاه کنیم و آن‌را آینه عبرت قرار دهیم، چرا که هرکدام از آن‌ها آیات الهی است .



مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اسلام، دین کامل خداوند است و هرچه بخواهی در آن پیدا می‌شود، بنابراین باید دین اسلام و کتاب آن را به خوبی فهمید.



آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه علم ما اکتسابی است، اما علم ائمه(ع) لدنی است، گفت: تمام علوم به اذن خدا در نزد اهل‌بیت(ع) است و هیچ سوالی نیست که آن‌ها نتوانند پاسخ دهند، بنابراین در مشکلات باید دست به دامن اهل‌بیت(ع) از جمله امام زمان(عج) شویم.



کسانی که در نظام اسلامی خدمت می کنند سرباز امام زمان (عج) هستند



وی افزود: کسانی که در نظام اسلامی در هر رده و ارگانی که خدمت می کنند، سرباز امام زمان (عج) هستند و این سربازی بسیار ارزشمند است؛ باید قدر خود، مملکت، دین ، رهبر و مراجع را بدانیم چراکه این نعمت ها همیشه نیستند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید گفت: در روایات وارد شده که در آخر الزمان مردم گناهان جدیدی می کنند که در قبل نبوده و خداوند هم بلاهای جدید نازل می کند.