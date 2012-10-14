تولید 400 هزار تن سیب درختی در شهرستان سمیرم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر یک شنبه در همایش گرامیداشت سالروز جهانی استاندارد و تجلیل از برگزیدگان عرصه کیفیت استان با اشاره به اینکه استان اصفهان از ظرفیت‌های بسیاری در بخش‌های مختلف برخوردار است، اظهار داشت: این موضوع سبب شاخص بودن اصفهان در سطح کشور شده است و اصفهان در بخش استاندارد‌سازی از استان‌های فعال و پیشتاز در سطح کشور تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مقوله استاندارد‌سازی در استان اصفهان در حال نهادینه شدن است و مطالبات شهروندان از مسئولان در راستای استاندارد بودن تولیدات این موضوع را نشان می‌دهد، اضافه کرد: بی‌توجهی به استانداردسازی و برخی از بی‌تدبیری‌ها در احداث ساختمان‌ها سبب بروز خسارت‌های اقتصادی ناشی از وقوع برخی از حوادث می‌شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه آمادگی انسان‌ها برای مقابله با حوادث احتمالی از تبدیل شدن برخی از حوادث به بحران‌ها جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: خسارات ناشی از وقوع زلزله به مناطق زلزله‌زده آذربایجان غربی ناشی از بی‌توجهی به مقوله استاندارد‌سازی بوده است.

وی با تاکیر بر اینکه استان اصفهان موظف به ساخت و بازسازی دو هزار و 600 واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده ورزقان و اهر است، بیان داشت: احداث و باز‌سازی این ساختمان‌ها براساس استاندارد‌های روز ساختمانی امری مهم و ضروری تلقی می‌شود.

ذاکر اصفهانی افزود: در سال 1388 تولید سیب درختی در شهرستان سمیرم اصفهان 100 هزار تن بوده است اما در حال حاضر 400 هزار تن سیب درختی در این شهرستان تولید می‌شود.

وی گفت: استان اصفهان از استان‌های فعال در بخش‌های صنعتی است و هر ساله درصد بسیاری از تولیدات صنعتی استان صادر می‌شود.