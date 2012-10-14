مانور اسکان اضطراری در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رحیمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اداره فنی وحرفه ای خراسان رضوی اظهار کرد: مانور اسکان اضطراری و مانور زلزله توسط هلال احمر خراسان رضوی درنمایشگاه اوقات فراغت برگزار می شود.

وی تاکید کرد: هلال احمر خراسان رضوی برای حضور درنمایشگاه اوقات فراغت رویکردی عملیاتی دارد برای جذب مخاطب بیشتر هلال احمر در نمایشگاه اوقات فراغت از جنبه دیداری وعملیاتی فعالیت خواهد داشت

رحیمی بیان کرد: در این نمایشگاه بزرگ هلال احمر با تشکیل کلاسهای ورزشی وبا حضور تیم های رزمی ونمایش ورزشهای رزمی ایجاد نشاط اجتماعی خواهد داشت.

جانشین معاون امور جوانان هلال احمر خراسان رضوی افزود: برای اطلاع رسانی بیشتر در زمینه فعالیت های آموزشی هلال احمر در نمایشگاه اوقات فراغت کتابچه هایی توزیع می شود.

وی یاد آور شد: هلال احمر خراسان رضوی برای هفت شاخه سنی در قالب گروههای غنچه های هلال احمر، هلال دانش آموزی، پیشاهنگان، جوانان شاخه آزاد، دانشجویی، طلاب و روستایی برنامه های ویژه ای را اجرا می کند.

وی تاکید کرد: به فراخور هر رده سنی برنامه هایی توسط هلال احمر تدوین شده است که در گذران اوقات فراغت هر گروه موثر است.

وی با اشاره به اینکه هلال احمر به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه داشته است افزود: هلال احمر سعی کرده است با کمترین هزینه ایجاد بیشترین جاذبه را در ارائه آموزشهای مهارتی داشته باشد.

رحیمی بیان کرد: اجرای برنامه های شاد در دسته های شادی، چوب بندیها، اجرای برنامه توسط اعضای هر شاخه در راستای ایجاد فضای نشاط در نمایشگاه خواهد بود.