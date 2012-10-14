اختصاص سهمیه سوخت به تمام معلولان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یحیی سخنگویی در مراسم روز جهانی نابینایان که عصر روز یکشنبه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد افزود: در حال حاضر نگرش جامعه و مردم نسبت به نابینایان تغییر کرده است. همچنین شرایط به گونه ای شده که نگرش نابینایان نیز نسبت به گذشته تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه تشکل های غیردولتی بازوی اجرایی سازمان بهزیستی تلقی می شوند گفت: در مورد نابینایی به درجه ای رسیده ایم که می توانیم از بروز این معلولیت جلوگیری کنیم به طوری که با ارائه خدمات توانبخشی به نیازهای به حق معلولان پاسخ داده و در جهت ارتقاء توانمندی این افراد اقدامات لازم را انجام می دهیم.

وی در خصوص شهریه دانشجویان معلول نیز گفت: اعتبار شهریه دانشجویان نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است و همچنین سهمیه سوخت این افراد را نیز توانسته ایم پس از چند سال احیا کرده به طوری که در سال جاری به تمامی معلولان تحت پوشش بر اساس اولویت سهمیه سوخت پرداخت می شود.

سخنگویی در مورد بیمه تکمیلی معلولان نیز ادامه داد: امسال اولین سال است که هزینه بیمه تکمیلی معلولان را با تخصیص 9 میلیارد تومان یکجا پرداخت کرده ایم و با تشکیل صندوق درمان مشکل بیمه تکمیلی آنها برطرف می شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد مناسب سازی نیز گفت: بر اساس تغییر و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هزینه ایاب ذهاب و شهریه دانشگاهها به عنوان یک تکلیف برای وزارتخانه ها در نظر گرفته شده به طوری که در آینده هیچ یک از معلولان و نابینایان دچار این مشکلات نخواهند بود و همچنین در بازنگری این قانون مناسب سازی محیط نیز مد نظر قرار گرفته است.

این مراسم در حالی برگزار شد که تعدادی از نابینایان نسبت به عدم پرداخت هزینه ایاب ذهاب ، شهریه دانشگاه و همچنین سهمیه سوخت خود اعتراضاتی داشتند.