ولایت رمز بقای نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه یکشنبه در آیین معارفه معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: دیانت امروز جمهوری اسلامی را مدیون رهبری حضرت امام خمینی (ره) هستیم و این انقلاب با مشی اسلامی خود مایه آرامش و سکینه قلوب همه انسان هاست.

وی افزود: اکنون سکان این انقلاب در دستان رهبری فهیم و فرزانه است که آن را در عرصه گیتی با توجهات خداوند متعال و حضرت ولی عصر(عج) به سلامت پیش می برد.

بیگی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم بجنورد از رهبر انقلاب گفت: دشمن با دانستن اهمیت اصل ولایت فقیه در حکومت داری اسلامی سعی در کم رنگ کردن آن دارد اما وقتی رهبر معظم انقلاب به سفری می روند مردم آغوششان به سوی ایشان گشوده است و ایشان را مثل نگینی در میان می گیرند و این امر باعث وحشت و تعجب دشمنان ماست.

وی با تاکید بر اینکه بهانه تراشی های غرب در خصوص انرژی هسته ای تنها برای این است که نمی خواهند چراغ انقلاب اسلامی روشن باشد گفت: آنها با ناکامی های مختلف در عرصه های سیاسی رو به اقتصاد آورده و سعی دارند با تضییق مردم حرف خودشان را به کرسی بنشانند اما برخورداری مردم ایران از نعمت ولایت باعث می شود تا شکوه و صلابت انقلاب اسلامی همچنان حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از توان اقتصادی مردم کشور برای غلبه بر بحران های اقتصادی تاکید کرد و گفت: مردم نشان داده اند که اگر در کاری توجیه باشند حتما در آن سنگ تمام می گذارند و اکنون نیز نیازمند یاری مردم در این عرصه و حرکت دوشادوش آنان با دولت هستیم.

بیگی در خاتمه با تقدیر از عملکرد پرویزآژیده در سمت معاون سیاسی امنیتی خود گفت: عملکرد شایسته وی در انتخابات 88 مایه آرامش استان شد و آقای نصرتی نیز با سابقه ارزشمند خود در امور انتظامی قطعا ادامه دهنده خوبی برای این راه خواهد بود.

در این مراسم همچنین از مدیریت درمان بیمه های اجتماعی < اداره کل زندان های و اقدامات تامینی استان و استانداری آذربایجان شرقی از سوی ستاد اقامه نماز با اهدای لوحی در خصوص برپایی باشکوه نمازهای جماعت و فرهنگ سازی در این رابطه تقدیر و تشکر شد.