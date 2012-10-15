کمین آوار در خانه همدانی ها/ شناسایی 1900 هکتار بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کارشناسان بر این باورند که وجود بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیرمجاز یکی از بیماریهای شهری است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و امنیتی بسیاری از ناهنجاریهای را در دل خود نهفته دارد.
کارشناسان معتقدند که برای حل این گونه معضلات و تامین امنیت جانی شهروندان در مقابل ساخت و سازهای بیکیفیت، قدیمی و فرسوده باید این مناطق بهسازی و نوسازی شود.
براساس گزارشهای رسمی تاکنون دو هزار و 589 هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در همدان شناسایی شده است که از این میزان هزار و 927 هکتار مربوط به بافت فرسوده و مابقی مربوط به سکونتگاههای غیررسمی است.
یازده و نیم درصد از جمعیت همدان در بافتهای فرسوده سکونت دارند
در حال حاضر نزدیک به 11 و نیم درصد از جمعیت 11 شهر دارای بافت فرسوده استان همدان در بافتهای فرسوده سکونت دارند.
آنچه مسلم است اینکه با توجه به نیاز سالانه استان همدان به احداث واحدهای مسکونی جدید و با توجه به نیاز انباشت شده تقاضای مسکن از سالهای پیش، دولت برای پاسخگویی به این نیاز، راهکارهای مختلفی که مهمترین آن طرح مسکن مهر است را در نظر گرفته تا با انجام آن در اراضی و شهرکهای اطراف شهرها، بخشی از سر ریز جمعیت را در این مناطق جای دهد.
اما به گفته برخی کارشناسان این طرح به تنهایی کافی نیست و باید به جای توسعه افقی شهرها، توسعه عمودی مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بحث کمبود زمین از جمله محدودیتهایی است که باعث میشود طرحهای انبوهسازی با مشکل مواجه شود، اما حمایت دولت از ساخت و ساز در بافتهای فرسوده آن هم به صورت انبوهسازی میتواند بخشی از مشکل زمین را در شهرها حل کند.
به گفته مسئولان مسکن و شهرسازی در حال حاضر عمر متوسط ساختمان حداقل 100 سال است، در حالی که بیش از 70 درصد ساختمانهای موجود در بافتهای فرسوده کمتر از 50 سال دارند و این بیانگر رعایت نکردن مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهاست.
1700 واحد بافت فرسوده تسهیلات می گیرند
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان همدان در این خصوص با اشاره به فعالیت شرکت عمران و مسکنسازان در دو بخش بافت فرسوده و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی اظهار کرد: در بخش تسهیلات سهمیه اولیه شرکت عمران و مسکنسازان استان برای امسال 2 هزار و 700 واحد بوده که یکهزار و 700 واحد در بافت فرسوده و یک هزار واحد نیز برای استفاده از مسکن مهر خودمالکان مد نظر بوده است.
وی با بیان اینکه از یکهزار و 700 واحد در بافت فرسوده 750 واحد به بانکها معرفی شدهاند، افزود: از ابتدای سال تاکنون 586 واحد موفق به عقد قرارداد با بانکها شدهاند که از این تعداد 337 واحد در بانک صادرات، 193 واحد در بانک ملی و 56 واحد نیز در بانک سپه عقد قرارداد صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان همدان عنوان کرد: از هزار واحد سهمیه برای استفاده از مسکن مهر خودمالکان نیز 400 واحد به بانک مسکن معرفی شدهاند.
155 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده در همدان پرداخت شد
وی با اشاره به پرداخت 155 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده از سال 84 تاکنون توسط بانکهای عامل عنوان کرد: هشت هزار و 826 واحد از سال 84 تاکنون موفق به عقد قرارداد با بانکهای عامل شده و تسهیلات دریافت کردهاند.
اسدی با بیان اینکه 11 شهر با جمعیت بالای 12 هزار نفر در استان دارای بافت فرسوده است، ابراز داشت: در آخرین تغییرات بافتهای فرسوده شهری یکهزار و 858 هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است و در مجموع 11 و نیم درصد مساحت این 11 شهر را بافت فرسوده تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه 11 و نیم درصد جمعیت این شهرها در مناطق بافت فرسوده زندگی میکنند و متغیر بودن درصد بافت فرسوده شهری ادامه داد: در شهر همدان 698 هکتار، ملایر 170 هکتار، نهاوند 171.8 هکتار، تویسرکان 188 هکتار، بهار 104 هکتار، اسدآباد 162 هکتار، کبودراهنگ 83 هکتار، رزن 96 هکتار، لالجین 69 هکتار، جورقان 44 هکتار و فامنین 72.2 هکتار بافت فرسوده شناسایی شده که دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 هستند.
هفت شهر در استان همدان دارای مشاور طرح تفصیلی هستند
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان همدان گفت: از 11 شهر که در مرحله نخست شناسایی شده هفت شهر دارای مشاور برای مطالعه طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده هستند که شامل همدان، نهاوند، تویسرکان، بهار، اسدآباد، کبودراهنگ و لالجین میشود.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرحها ابراز داشت: همدان 100 درصد، بهار و نهاوند هر یک 70 درصد، تویسرکان، اسدآباد، کبودراهنگ و لالجین نیز هر یک از 35 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند که تا پایان سال تمام طرحها به اتمام میرسد.
اسدی افزود: چهار شهر باقی مانده نیز تا پایان سال برای انتخاب مشاور برای طرح مطالعاتی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده تعیین تکلیف میشوند.
وی با اشاره به اجرای دو طرح ظرفیتسنجی در شهرهای تویسرکان و اسدآباد اظهار داشت: عملیات شناسایی پتانسیلها در بافتهای فرسوده برای ارتقا سطح کیفی شهری به صورت 100 درصد انجام شده است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان همدان اضافه کرد: یک طرح نیز در شهر همدان با عنوان طراحی شهری در فاز 2 منطقه جولان در دست اجراست که 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شش میلیارد و 800 میلیون ریال برای تهیه طرح های تفصیلی هزینه شده است
وی با بیان اینکه تاکنون شش میلیارد و 800 میلیون ریال برای تهیه این طرحها هزینه شده است، عنوان کرد: از جمله طرحهای دیگر در دست اجرا تهیه طرح خیابان سعدی نهاوند است که 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آن نیز طراحی شهری است.
اسدی در رابطه با بسترسازیهای لازم برای احیا بافتهای فرسوده نیز گفت: دولت به تنهایی نمیتواند در این امر موفق عمل کند زیرا این امر مستلزم مشارکت و همکاری است.
وی ادامه داد: مردم میتوانند برای نوسازی بافت فرسوده خودشان اقدام و از تسهیلات و مزایایی که در اختیارشان قرارداده میشود استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان همدان اضافه کرد: مشارکت بعدی نیز این است که میتوانند با بخش خصوصی همکاری داشته باشند و سازندهای را انتخاب کنند و به صورت سهام مشارکت داشته باشند یا با املاکی که دولت تملک کرده یا ارگانی تملک کرده تجمیع کنند و با هم بسازند.
وی با بیان اینکه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده از چند طریق امکانپذیر است، گفت: مشارکت مردم با مردم، مردم با بخش خصوصی و مردم با دولت که به هر شکل و صورت انجام شود دولت یک سری امتیازات برای آنها در نظر گرفته که از جمله میتوان به تسهیلات بدون سپرده اشاره کرد.
همسونگری و داشتن هدف مشترک در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده موثر است
وی با بیان اینکه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نخستین عامل همسونگری و داشتن هدف مشترک بین دستگاههای ذیربط است، عنوان کرد: از ابتدای سال هفت پروژه عمران شهری و پروژه فرهنگی برای ارتقا سطح زندگی و کاهش فقر در مناطق هدفگذاری شده صورت پذیرفته است.
علی اسدی افزود: شناسایی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی در استان از مهمترین و اساسیترین اقدامات شرکت عمران و مسکنسازان همدان در نیمه نخست امسال به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان همدان بیان داشت: از جمله پروژههای توانمندسازی این شرکت دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار امام است که با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 630 میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: دیوارکشی و پوشش رودخانه منطقه منوچهری با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 980 میلیون ریال و پروژه دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار علیآباد با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 400 میلیون ریال نیز از دیگر پروژههای توانمندسازی استان همدان به شمار میروند که به بهرهبرداری رسیدهاند.
اسدی با اشاره به اجرای پروژههای فرهنگی در مناطق حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمی استان همدان عنوان کرد: احداث کانون فرهنگی ورزشی شهید حصارخانی در منطقه حصار امام با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 570 میلیون ریال از جمله پروژههای در دست اجراست که از 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
وی ادامه داد: از دیگر پروژههای فرهنگی میتوان به احداث کانون فرهنگی ورزشی خاتمالانبیاء با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 700 میلیون ریال اشاره کرد که 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کتابخانه های عمومی در سکونتگاه های غیر رسمی احداث می شود
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان همدان با اشاره به احداث کتابخانه در سکونتگاههای غیر رسمی عنوان کرد: احداث کتابخانه عمومی خضر و کتابخانه عمومی منطقه کوی ولیعصر (دیزج) هر یک با یک میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار و 100 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر پروژههای اجرایی در مناطق حاشیه شهر همدان محسوب میشوند.
وی یادآور شد: برای امسال 20 میلیارد ریال از سوی وزیر راه و شهرسازی برای اجرای پنج پروژه در پنج منطقه توانمندسازی، مصوب شده که در صورت تأمین اعتبار این پروژهها با عنوان خانه محله در این مناطق احداث میشوند.
اسدی در ادامه سخنانش بهسازی و نوسازی بافت فرسوده را از اهداف اصلی شرکت عمران و مسکنسازان خواند و بیان داشت: عواملی که در نوسازی بافت فرسوده مؤثر است در وهله نخست داشتن یک ایده و هدف مشترک بین مسئولان متولی این امر است.
وی افزود: تمام دستگاههای ذیربط از جمله ادارات خدماترسان، شهرداریها، شوراهای شهر، راه و شهرسازی باید از طریق امکانات و استفاده از تسهیلات سالانه 10 درصد از بافتهای فرسوده را نوسازی کنند.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان همدان ابراز داشت: نخستین عاملی که باعث میشود امر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده از درصد بالایی برخوردار باشد همسونگری و داشتن هدف مشترک بین دستگاههای ذیربط است.
وی عنوان کرد: دومین عامل برای بالا بردن نوسازی در این مناطق این است که امتیازات تشویقی و بستههای حمایتی خارج از آنچه قانون پیشبینی کرده برای مردم در نظر گرفته شود.
اسدی اظهار داشت: باید در شوراها و جلساتی که برای این امر از طریق دستگاههای مختلف تشکیل میشود مصوباتی صورت گیرد که برای همه دستگاهها لازمالاجرا باشد و برای اجرای آن وقت و هزینه در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در بازار مسکن تأثیرگذار است، گفت: هرچه تولید و عرضه بیشتر باشد تقاضا کاهش یافته و قیمت مسکن پایین میآید.
با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه طرحهای ساماندهی بافت فرسوده در زمره طرحهای تفصیلی ویژهای است که باید براساس واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان این نوع بافت انجام گیرد و اینکه تا چه حد میتوان مردم را در برنامهریزی و تهیه طرحها مشارکت داد به ظرفیت مردم در تصمیمسازی در خصوص مسائل و مشکلات بافت مورد نظر بر میگردد.
نظر شما