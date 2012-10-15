شهرستان بیجار میزبان سه شهید گمنام خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه یکشنبه در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار داشت: شهدا انسان های پاک سرشتی بودند که بدون دل بستن به تعلقات دنیوی در راستای حفظ آرمان های انقلاب و اسلام ناب محمدی به جبهه ها شتافتند و با ایثار جان خود و تبعیت از فرامین بنیانگذار نظام اسلامی انقلاب را بیمه کردند.

وی حضور سه شهید گمنام در شهرستان بیجار گروس را افتخاری برای مردم این شهرستان دانست و میزبانی از آنان را به مردم بیجار تبریک گفت.

فرماندار بیجار ضمن تاکید بر حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا بیان کرد: حضور گسترده علما و مردم در تشییع پیکرهای سه شهید گمنام اوج عزت، ولایت مداری و وفاداری مردم را به نظام، انقلاب و آرمان های مقدس شهدا نشان می دهد.

جمشیدی افزود: شهدا برای حفظ ارزش های والای معنوی و دینی همه هستی خود را فدا کردند و اکنون همه ما در حفظ این ارزش ها مسئولیت خطیری بر عهده داریم.

وی یادآور شد: رشد و پیشرفت کشور در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری های نوین در سایه ایثارگری های شهدا و تلاش های جان بر کفان بسیجی حاصل شده است که در عرصه های مختلف علمی کشور همیشه پیشتاز بوده و منشا خدمات ارزنده برای نظام و انقلاب بوده اند.