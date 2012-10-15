امدادرسانی 700 بسیجی به سیلزدگان بهشری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی اظهار داشت: از ساعات اولیه جاری شدن سیل در بهشهر مجموعه سپاه و بسیج از ناحیه بهشهر وارد عمل شده و با اعزام بیش از 700 نفر از پاسداران و بسیجیان خود به مناطق سیل زده کار امداد رسانی به سیل زدگان را شروع کردند.

وی بیان داشت: نیروهای بسیجی در قالب 40 گروه 5 نفره تقسیم شده اند و از جمله ماموریت های اصلی این گروه ها، باز کردن معابر و جاده هایی است که بر اثر گل و لای و وجود درختان بزرگ مسدود شدند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران افزود: تعداد هفت دستگاه کامیون، یک ستگاه گریدر، یک ستگاه کمر شکن و تعداد زیادی دستگاه های سبک و سنگین مهندسی از بسیج سازندگی استان وارد بهشهر شده که در حال حاضر مشغول کار هستند.

انسداد محور ارتباطی استخر پشت نکا



رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نکا از مسدود شدن محورهای روستایی منطقه هزار جریب این شهرستان محور ارتباطی استخر پشت سوچلما در اثر شدت باران و رانش زمین خبر داد و افزود: با توجه به اعزام اکیپها و انواع ماشین آلات راهداری به منطقه و فعالیتهای شبانه روزی راهداران انسداد محور همچنان ادامه دارد.



سید علی صادقی ضمن افزود: با توجه به شدت باران و جاری شدن سیل در منطقه هزار جریب شهرستان نکا و رانش زمین محور ارتباطی استخر پشت سوچلما مسدود شد.



رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نکا کوهستانی و جنگلی بودن منطقه و حرکت زمین را یکی از مهم‌ترین عوامل رانش مذکور برشمرد و اظهار داشت : با بررسی به عمل آمده تا به حال حدود 8000 میلیون ریال خسارت به محورهای روستایی منطقه وارد شده است.



آسیب وارده به 235 واحد مسکونی در 8 روستای بهشهر

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران گفت: جاری شدن سیل در شهرستان بهشهر به 235 واحد مسکونی در 8 روستای این شهرستان خسارت وارد کرد.



.سید مجید هاشمی گفت: بر اثر جاری شدن سیل، هشت روستای بهشهر آسیب دیده که با توجه به برآورد اولیه حدوداً به 235 واحد مسکونی خسارت وارد شده است و در لیست تعمیرات قرار گرفته، علاوه بر آن به هفت واحد مسکونی آسیب جدی وارد شده است که لازم به بازسازی و بهسازی می باشد .







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