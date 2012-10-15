ساماندهی پیاده روهای کرمان برای معلولین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف اللهی یکشنبه شب در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد از پیاده روهای شهر کرمان خاکی یا آسفالت هستند، گفت: مناسب ‌سازی پیاده‌ رو‌ها از موارد ضروری و اساسی برای ساماندهی معابر موجود در سطح شهر کرمان است.

سیف اللهی با بیان اینکه در خیابان شریعتی کرمان از موزائیک های برجسته برای پیاده روها استفاده است گفت: این امر در راستای مناسب سازی معابر عمومی برای نابینایان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مناسب سازی معابر عمومی باید به شکل یه فرهنگ دربیاید افزود: معلولین نیز مانند سایر اعضا جامعه حق استفاده از امکانات شهری را دارند، بنابراین باید اقدامات لازم در این زمینه سرعت بیشتری به خود بگیرد.

شهردار کرمان یادآور شد: ساماندهی معابر عمومی و فضاهای شهری برای معلولین به زمان و کار فراوران احتیاج دارد و ورود بخش خصوصی در این امر می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

سیف اللهی با اشاره به پارک عصا سفید کرمان ابراز داشت: باید تمامی پارک های کرمان برای معلولین مناسب سازی شوند.

این مسئول یادآور شد: در زمان فعالیت دوره سوم شورای اسلامی کرمان و همچنین شهرداری در کلیه پارک های احداث شده کرمان این امر مورد توجه ویژه قرار گرفته است و معلولین می توانند به راحتی از فضا پارک ها بهره مند شوند.



