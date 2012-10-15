توزیع 5 میلیارد ریال بن خرید در نمایشگاه آتی مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اعلام این خبر گفت: این مبلغ برای مرحله نخست در نظر گرفته شده و در صورت استقبال مناسب اقشار مختلف مردم از نمایشگاه، قابل افزایش خواهد بود. سقف بن‌های در نظر گرفته شده برای اقشار مختلف بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات همچون دانشجویان علوم ارتباطات و طلاب حوزه‌های علمیه متفاوت خواهد بود.

وی افزود: سقف بن خرید مطبوعات برای هر مراجعه کننده به نمایشگاه نوزدهم مطبوعات، 200 هزار ریال بوده و اصحاب رسانه، دانشجویان علوم ارتباطات و طلاب حوزه‌های علمیه می‌توانند از بالاترین سقف بن برای خرید مطبوعات بهره‌مند شوند.

معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها را با هدف همگرایی رسانه‌ها و ایجاد نگاه تخصصی به مطبوعات و رسانه‌ها از هفتم تا سیزدهم آبان ماه امسال در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌کند.