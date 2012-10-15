برخورد شدید با متخلفان/حقی از شهرداری مشهد ضایع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حامد مقدم گفت: در تخلف مالی رخ داده در یکی از مناطق هیچ حق و حقوقی از شهرداری مشهد تضییع نشده است.

وی بیان کرد: در طی 5 الی 6 سال اخیر شهرداری از سالم‌ترین دستگاه‌ها شناخته شده و سلامت اداری آن توسط دستگاه‌های نظارتی اعلام شده است.

وی با بیان اینکه سلامت اداری در شهرداری مستقیما رصد می‌شود، اظهار کرد: همیشه روال در شهرداری این بوده است که اگر کسی خدای ناکرده سهوی و یا عمدی دچار ارتکاب خطایی شده باشد شهرداری خودش در پیگیری و برخورد پیش‌قدم بوده است.

وی در خصوص خطای رخ داده در امور مالی یکی از مناطق شهرداری مشهد، عنوان کرد: چندی قبل یکی از مسوولان منطقه یک شهرداری مشهد سهوی و یا عمدی دچار یک خطای عمومی در امور مالی شده است که پرونده وی در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: حراست شهرداری با همکاری دستگاه نظارتی در حال رسیدگی به پرونده فرد مورد نظر هستند که اگر این شخص خطایی را مرتکب شده و متخلف شناخته شود مقامات ذیربط اعلام نظر خواهند کرد و طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی به سلامت اداری که در شهرداری مشهد حاکم است، اشاره کرد و افزود: اگر کسی در امور مربوط به شهرداری مشهد خطایی انجام دهد و متخلف شناخته شود به شدت با فرد خاطی برخورد خواهد شد.