تظاهرات مسلمانان انگلیس علیه گوگل/ فیلم موهن را از اینترنت خارج کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، هزاران نفر از مسلمانان انگلیس شب گذشته با تظاهرات در مقابل شرکت گوگل در لندن نسبت به فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا اعتراض کردند و از این شرکت خواستند که فیلم مورد نظر را از اینترنت خارج کنند.

برخی از تظاهرات کنندگان اعلام کردند که از شهرها و دیگر کشورهای اروپایی به لندن آمده اند تا در مقابل مقر اصلی شرکت گوگل در لندن تظاهرات کنند.

یکی از برپا کنندگان این تظاهرات اعلام کرد که تظاهرات بعدی در مقابل دفاتر گوگل و یوتیوب در کشورهای دیگر برپا خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: اصرار این شرکت ها به ادامه پخش فیلم موهن در اینترنت به بهانه آزادی بیان باید به پایان برسد چرا که آزادی بیان حد و مرزی دارد.

این معترض خاطرنشان کرد: هیچ مسلمانی تلاش برای توجیه اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) را نخواهد پذیرفت.

پخش فیلم موهن و ضد اسلامی به کارگردانی سام باسیل 54 ساله مصری قبطی مقیم آمریکا در ماه گذشته میلادی اعتراضات مسلمانان جهان را در پی داشته است و همچنان کشورهای مختلف شاهد تظاهرات ضد آمریکایی است.