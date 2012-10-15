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۲۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

وفایی نژاد خبر داد:

بهره برداری پنج پروژه راهسازی در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران

بهره برداری پنج پروژه راهسازی در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از بهره برداری پنج پروژه راهسازی در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد افزود: برای تکمیل زیرساخت در شهرکها و نواحی صنعتی استان، برنامه های خاصی با توجه به ضرورتها و نیازهای هر یک از شهرکها و نواحی صنعتی ، در دست اجرا بوده که تعداد پنج پروژه راه سازی در شهرکهای صنعتی بشل، بهشهر، نکا، نوشهر و ناحیه صنعتی اسلام آباد اجرا و به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: برای اجرای پروژه های راهسازی در این پنج شهرک و ناحیه صنعتی، مبلغ هشت هزار و 81 میلیون ریال و به طول هشت هزار متر انجام شده است.

وفایی نژاد اظهـار داشت: ساماندهی زیرساخت ها در شهـرک ها و نواحی صنعتی و فراهم سازی بستر توسعه صنعتی، موجب ایجاد شور و انگیزه سرمایه گذاری در سطح شهرکها و نواحی صنعتی می شود.

وی افزود: بدون تردید، بخش صنعت در استان می تواند به افزایش و ایجاد اشتغال پایدار و مولد و رفع محرومیت های منطقه، کمک شایانی کند.

وفایی نژاد تصریح کرد: اجرا و تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی موجب رغبت سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی شده و در نتیجه، شاهد پویایی استان و کشور درخصوص رشد تولید و بالندگی صنعت خواهیم بود.

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کد مطلب 1720214

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