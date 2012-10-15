کارگاه عکاسی با حضور سه عکاس مطرح کشور در یاسوج برگزار می شود

اسحاق آقایی به خبرنگار مهر گفت: در این کارگاه آموزشی "افشین شاهرودی" مدیرمسئول نشریه عکاسى خلاق، "حسن غفاری" استاد دانشگاه، بازرس انجمن عکاسان ایران و "نوشین وفادار" مدرس عکاسى و مدیرکانون عکس مشهد حضور دارند.

وی بیان کرد: عکاسى هنرفردى، کارگروهى و خلاقیت درعکاسى از جمله عنوانهای این کارگاههای آموزشی است.

آقایی اظهار داشت: همچنین کارگاه عکاسى محیطى، پنجشنبه ٢٧ مهر در روستاى "زى زى" بویراحمد برگزار می شود.

وی افزود: عکس هاى تولید شده درکارگاه عکاسى محیطى روستاى "زى زى" در پایان این کارگاه از سوی "حسن غفارى" مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

آقایی بیان داشت: این برنامه ها با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و در سالن سینما تک این اداره کل برگزار می شود.

وی یادآور شد: انجمن عکاسان دنا چندی پیش به همت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامى فعالیت خود را آغاز کرده و در حال عضو گیرى است.