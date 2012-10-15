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۲۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

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برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدیران در آموزش فنی‌وحرفه‌ای آذربایجان‌غربی

برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدیران در آموزش فنی‌وحرفه‌ای آذربایجان‌غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی از برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدیران در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسعدی صبح دوشنبه در آیین هماهنگی برگزاری این دوره اظهارداشت: براساس مجوز مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان دوره های آموزش تربیت مدیران که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورابلاغ شده است را اجرا می کند.

وی با بیان اینکه این دوره ها در ابتدا برای مدیران مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود افزود: مدیران دوره های آموزش شایستگی های عمومی مدیریت و تعالی معنوی و اختصاصی دستگاهی را برابر سرفصلهای مصوب طی خواهند کرد.

اسعدی ادامه داد: دوره های آموزشی "تربیت مدیر" برای کارشناسان و مدیران مستعد ارتقا به پستهای مدیریت حرفه ای نیز برگزارخواهد شد.

وی اعلام کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی به عنوان اولین استان مجری این دوره ها بوده و برای دستگاه های وزارت متبوع نیز دوره های مشابه برگزار خواهد شد.

بر اساس ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است برای حفظ سرمایه انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط جهت احراز پست های مدیریت، نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران، جهت استفاده مقامات و مدیران ذیربط اقدام کند.

سامانه بانک اطلاعاتی مدیران از سال گذشته آغاز به کار کرده و تاکنون اطلاعات بیش از 25 هزار نفر از مدیران کشور، در این سامانه ثبت شده است.

کد مطلب 1720222

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