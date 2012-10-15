به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسعدی صبح دوشنبه در آیین هماهنگی برگزاری این دوره اظهارداشت: براساس مجوز مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان دوره های آموزش تربیت مدیران که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورابلاغ شده است را اجرا می کند.

وی با بیان اینکه این دوره ها در ابتدا برای مدیران مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود افزود: مدیران دوره های آموزش شایستگی های عمومی مدیریت و تعالی معنوی و اختصاصی دستگاهی را برابر سرفصلهای مصوب طی خواهند کرد.

اسعدی ادامه داد: دوره های آموزشی "تربیت مدیر" برای کارشناسان و مدیران مستعد ارتقا به پستهای مدیریت حرفه ای نیز برگزارخواهد شد.

وی اعلام کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی به عنوان اولین استان مجری این دوره ها بوده و برای دستگاه های وزارت متبوع نیز دوره های مشابه برگزار خواهد شد.

بر اساس ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است برای حفظ سرمایه انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط جهت احراز پست های مدیریت، نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران، جهت استفاده مقامات و مدیران ذیربط اقدام کند.

سامانه بانک اطلاعاتی مدیران از سال گذشته آغاز به کار کرده و تاکنون اطلاعات بیش از 25 هزار نفر از مدیران کشور، در این سامانه ثبت شده است.