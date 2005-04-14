به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سيد حسن نصرالله براي بررسي آينده شاخه نظامي جنبش حزب الله اعلام آمادگي كرد.
نصرالله در گفتگو با روزنامه لوموند فرانسه گفت : ما آمادگي كامل براي بررسي تمام مسائل از جمله سلاح مقاومت را با احزاب لبناني داريم .
دبير كل حزب الله گفت : مقاومت براي ما يك حرفه و شغل نيست كه بدون آن بيكار شويم .
سيد حسن نصرالله در عين حال تصريح كرد : اگر مقاومت صرفا در قالب يك لشگر در ارتش لبنان ادغام شود، دشمن (رژيم صهيونيستي) در اولين درگيري مواضع آن را بمباران خواهد كرد و به مقر فرماندهي و زيرساخت ها در كشور تجاوز خواهد كرد.
وي افزود: اگر نزد شخصي فرمول بهتري براي دفاع كارآمدتر از كشور وجود داشته باشد ما آماده شنيدن اين فرمول هستيم و تمام فرمول ها قابل گفتگو هستند.
شايان ذكر است قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه تحت فشارهاي مستقيم آمريكا و همراهي فرانسه تصويب شد علاوه بر عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان بر خلع سلاح حزب الله و گروه هاي فلسطيني تاكيد مي كند.
اما تري رود لارسن نماينده ويژه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد 6 آوريل جاري گفته بود خلع سلاح حزب الله لبنان در دستور كار وي در حال حاضر نيست.
سيد حسن نصرالله :
آماده گفتگو درباره همه موضوعات از جمله موضوع سلاح با احزاب لبناني هستيم // اسرائيل در صورت ادغام نيروهاي مقاومت در ارتش به لبنان حمله خواهد كرد
دبير كل حزب الله لبنان با اعلام آمادگي خود براي بررسي همه مسائل با احزاب لبناني از جمله مساله سلاح مقاومت در عين حال تاكيد كرد : در صورت ادغام نيروهاي مقاومت در ارتش لبنان رژيم صهيونيستي به لبنان تجاوز خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سيد حسن نصرالله براي بررسي آينده شاخه نظامي جنبش حزب الله اعلام آمادگي كرد.
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