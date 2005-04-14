آماده گفتگو درباره همه موضوعات از جمله موضوع سلاح با احزاب لبناني هستيم // اسرائيل در صورت ادغام نيروهاي مقاومت در ارتش به لبنان حمله خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سيد حسن نصرالله براي بررسي آينده شاخه نظامي جنبش حزب الله اعلام آمادگي كرد.



نصرالله در گفتگو با روزنامه لوموند فرانسه گفت : ما آمادگي كامل براي بررسي تمام مسائل از جمله سلاح مقاومت را با احزاب لبناني داريم .



دبير كل حزب الله گفت : مقاومت براي ما يك حرفه و شغل نيست كه بدون آن بيكار شويم .



سيد حسن نصرالله در عين حال تصريح كرد : اگر مقاومت صرفا در قالب يك لشگر در ارتش لبنان ادغام شود، دشمن (رژيم صهيونيستي) در اولين درگيري مواضع آن را بمباران خواهد كرد و به مقر فرماندهي و زيرساخت ها در كشور تجاوز خواهد كرد.



وي افزود: اگر نزد شخصي فرمول بهتري براي دفاع كارآمدتر از كشور وجود داشته باشد ما آماده شنيدن اين فرمول هستيم و تمام فرمول ها قابل گفتگو هستند.



شايان ذكر است قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه تحت فشارهاي مستقيم آمريكا و همراهي فرانسه تصويب شد علاوه بر عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان بر خلع سلاح حزب الله و گروه هاي فلسطيني تاكيد مي كند.



اما تري رود لارسن نماينده وي‍ژه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد 6 آوريل جاري گفته بود خلع سلاح حزب الله لبنان در دستور كار وي در حال حاضر نيست.