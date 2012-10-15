نیمی از دانش آموزان چهاردانگه ساری به هنرستانهای فنی و حرفه ای هدایت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مسعودیان زاده اظهار داشت: بیش از 50 درصد از دانش آموزان منطقه چهاردانگه به مرکز کارو دانش هدایت تحصیلی شدند.



وی افزود: در سال تحصیلی جدید با همکاری معلمان، رضایت کامل دانش آموزان و با نظر کارشناسا ، هدایت تحصیلی شدند.



مسعودیان زاده افزود: آمار دانش آموزان در سال تحصیلی جدید منطقه، 184 نفر بوده که بیش از 50 درصد آنها با حضور در پنج مرکز کار دانش، سال جدید را آغاز کردند.

دانش آموز مازنی نائب قهرمان مسابقات رزمی کشور



مهدی زندیش، دانش آموز پایه سوم دبستان شهدای روستای پهنه کلا ساری در رده سنی نونهالان مسابقات قهرمانی کشور مقام دوم را بدست آورد.



این دانش آموز ساروی توانست به مقام نایب قهرمانی مسابقات رزمی در سبک پاور کیک بوسینگ کشور دست یابد.



دانش آموز مهدی زندیش دانش آموز پایه سوم دبستان شهدا صنایع چوب و کاغذ مجتمع امام حسن مجتبی (ع) روستای پهنه کلا موفق شد در مسابقات رشته پاور کیک بوسینک ، رده سنی نونهالان مسابقات قهرمانی کشور مقام دوم را کسب کرد.



اهدا منزل مسکونی به آموزش و پرورش شیرگاه



یک خانواده خیر منزل مسکونی خود را به ارزش بیش از یک میلیارد ریال به آموزش و پرورش شیرگاه اهدا کردند.این ساختمان مسکونی یک طبقه بوده و دارای هزار و 200 متر مربع زمین است.



نامدار عموزاده گفت: یک خانواده خیر با اهدا منزل مسکونی خود به آموزش و پرورش شیرگاه و خرید دو دستگاه رایانه جهت هوشمند نمودن مدارس، نام نیک خود را ماندگار و بلندآوازه کرد.



مدیر آموزش و پرورش شیرگاه بیان داشت: اسماعیل ودودی مفید که با خرید یک واحد مسکونی در این منطقه، اوقات فراغت و تعطیلات خود را در این منزل سپری می کنند با مراجعه به دفتر ثبت اسناد و املاک بطور رسمی نسبت به اهد آن به آموزش و پرورش اقدام کرد.

افتتاح زمین چمن مصنوعی قائم شهر



مجتمع ورزشی شهید مزدستان قائم شهر دارای سالن تیراندازی، ژیمناستیک ، تنیس روی میز، فوتسال، استخر رو باز و خوابگاه مجموعه بوده که سالانه بیش از 36 هزار دانش آموز از امکانات ورزشی آن بهره مند می شوند.

این پروژه ورزشی با اعتبار 750 میلیون ریال در زمنیی به مساحت هزار و 100 متر مربع ساخته شد.



این زمین فوتبال در ابعاد 22 در 24 متر مربع بوده و از خرداد 91 آغاز و در مهر 91 تحویل آموزش و پرورش شهرستان شد.











