خرید توافقی 7 هزار تن محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی

عبدالله رضا زاده در گفتگو با مهر از آغاز خرید توافقی محصول زرشک در استان خبر داد و اظهارداشت: تاکنون چهار تن زرشک از کشاورزان به صورت توافقی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه خرید توافقی زرشک همزمان با برداشت این محصول، از 10 روز پیش در استان آغاز شده است، عنوان کرد: خرید توافقی تا تا یک ماه و نیم آینده ادامه دارد که کشاورزان می توانند زرشک خود را کیلویی بین هزار و 300 تا دو هزار تومان به تعاون روستایی تحویل دهند .

به گفته مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی خرید توافقی انار نیز پایان این هفته آغاز می شود و تا یک ماه و نیم ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: خرید توافقی زعفران نیز از پایان مهر ماه در استان آغاز و تا بیش از 2 ماه ادامه می یابد.

رضازاده افزود: تا 10 روز آینده یک میلیارد تومان از سوی سازمان تعاون روستایی کشور و صندوق توسعه بخش کشاورزی در اختیار تشکل های شبکه تعاون روستایی برای خرید توافقی اختصاص می یاید.

خرید 1600 تن گندم از کشاورزان استان

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هفت هزار و 372 تن محصولات کشاورزی در استان از کشاورزان به صورت توافقی خریداری شده است، ادامه داد: این محصولات به ارزش سه میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی عنوان کرد: از این میزان محصول یک هزار و 677 تن گندم بوده است.

وی همچنین به خرید 479 تن گندم خرید تضمینی در استان اشاره کرد و گفت: چهار هزار و 242 تن جو نیز به صورت توافقی از کشاورزان استان خریداری شده است.

رضا زاده میزان مخرید توافقی محصولات خربزه، هندوانه و عناب در استان را نیز 135 تن اعلام کرد و ادامه داد: یک هزار و 195 تن محصولات کشاورزی شامل سیب زمینی و پیاز از سایر استانها توسط سازمان تعاون روستایی خریداری و در خراسان جنوبی عرضه شده است.