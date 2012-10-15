انجمن اولیاء و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در تعلیم و تربیت دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر فضل الله رفیعی بخش ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در مراسم نمادین پیوند اولیا و مربیان و گرامیداشت هفته بهداشت روانی در مدرسه راهنمایی دخترانه شاهد نیایش اراک افزود: همکاری، تعامل و پیوند اولیا و مربیان نقش مهمی در تربیت و پرورش دانش آموزان دارد.

وی ادامه داد: همفکری، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش، هماهنگ کردن روشهای تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه و تحکیم پیوندهای عاطفی ، اخلاقی و انسانی از اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان است.



مدیر کل دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: فراهم کردن بستر بهره مندی بیشتر از همکاری اولیا و مربیان از برنامه های مهم این سند بنیادین آموزش و پرورش است.

