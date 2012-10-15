به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی از راه اندازی دستگاه بسته بندی سیار آب در شرایط بحران با ظرفیت بسته بندی هزار بسته یک لیتری در ساعت وگندزدایی با اشعه UV خبر داد و گفت: با استفاده از این دستگه در مواقع بروز بحران می توان با استقرار در محل مناسب به بسته بندی آب برای مصارف ضروری پرداخت.



مجید آقازاده اظهار داشت: اعتبارات اجرایی این طرح از محل ماده 10 مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی تامین و پرداخت شده است.

آماده بهره برداری شدن سد خاکی بابا احمد چالدران تا دهه فجر91

فرماندار چالدران در جریان بازدید از سد خاکی بابا احمد از پیشرفت فیزیکی 73 درصدی این پروژه خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این سد خاکی با هسته رسی با هدف مهار سیلاب های ویرانگر، تغذیه منابع آبی زیرزمینی، آبیاری یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه از سال 87 توسط سازمان آب منطقه ای آغاز شده و دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

احمدرضا قلیپور با بیان اینکه تاکنون برای اجرای پروژه سد خاکی بابا احمد 40 میلیارد ریال هزینه شده و با تخصیص 30 میلیارد ریال تا دهه فجر امسال بهره برداری از آن آغاز می شود، ادامه داد: حجم کل مخزن این سد 1.6 میلیون مترمکعب است.

آغاز برداشت سیب زمینی در بخش دشتک چالدران



مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش دشتک چالدران از آغاز برداشت سیب زمینی که به صورت ارگانیک تولید شده خبر داد و گفت: با توجه به استعداد مناسب زمینهای زراعی چالدران، مزارع سیب زمینی این بخش به صورت ارگانیک و بدون استفاده از کود و سم کشت و برداشت شده است.



امین اسماعیل زاده اظهار داشت: کیفیت محصولات زارعی و سلامت دام و انسان در گرو وجود خاک سالم و بدون آلودگی کشت ارکانیک غذایی که بدون استفاده از کود و سموم صورت می گیرد اقدامی در افزایش سلامت غذایی جامعه و حفظ محیط زیست محسوب می شود.



وی میزان برداشت محصول سیب زمینی به صورت ارکانیک در هکتار را 45 الی 50 تن اعلام کرد و یادآور شد: افزایش میزان محصول سیب زمینی به لحاظ رعایت اصول استاندارد های لازم و آموزش کشاورزان منطقه توسط جهاد کشاورزی منطقه است.

امسال در شهرستان چالدران 950 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به کشت سیب زمینی رفته که از این سطح زیر کشت 28 هزار و 500 تن سیب زمینی برداشت می شود، شهرستان چالدران رتبه اول تولید این محصول در استان آذربایجان غربی است.