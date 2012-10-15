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۲۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

کرمی:

312 تن کالا از چهار محال و بختیاری صادر شده است

312 تن کالا از چهار محال و بختیاری صادر شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: 312 تن کالا از چهار محال و بختیاری به کشور های خارجی صادر شده است.

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کالاهای مورد نیاز کشور را باید خود تولید کنیم و در بخش صادرات نیز فعالیت زیادی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه  سال گذشته139 میلیون دلار صادرات این استان بوده است، عنوان کرد: جایگاه صادرات این استان در بین استان های دیگر کشور رتبه 20 را داراست.

کرمی تصریح کرد: صادرات غیر نفتی این استان در سال 1389 ، 139 میلیون دلار و با وزن 281 هزار تن بوده است.

وی ادامه داد: تراز تجاری این استان در سال گذشته 73 درصد بوده است و سال ماقبل از آن 93 درصد بوده در واقع 73 درصد صادرات این استان  از واردات بیشتر بوده است.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهار محال و بختیاری اذعان داشت: کالا های این استان به پنج کشور عمده عراق، امارات، پاکستان و هند صادر می شود.

کرمی بیان داشت: 96 درصد از کالا های این استان به کشورهای نام برده شده صادر می شود.

وی افزود: کالاهای صادر شده این استان شامل موکت، سرامیک، سیمان، کف پوش غیر مخملی ، کاشی، بادام، ماشین لباس شویی، دستگاه های آبگرمکن و ... هستند.

کد مطلب 1720558

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