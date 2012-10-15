جشن روز جهانی عصای سفید در اردکان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن نابینایان استان یزد ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه شش هزار نابینا و کم بینا در استان یزد زندگی می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر 290 نفر عضو جامعه نابینایان استان یزد هستند که از این تعداد 100 نفر تحصیلات عالیه دارند و 200 نفر نیز در رشته های مختلف ورزشی، هنری و علمی و فرهنگی فعال هستند.

محمدحسین کبیری هدف از برگزاری این جشن را آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با توانمندی ها همچنین مسائل و مشکلات جامعه نابینایان و کم بینایان عنوان کرد و افزود: مردم و مسئولان می توانند نقش موثری در رفع موانع و تنگناهای پیش روی این قشر داشته باشند و با توجه بیشتر و درک شرایط ویژه آنان به رشد و بالندگی نابینایان در جامعه کمک کنند.

عضو هیئت مدیره جامعه نابینایان استان یزد، مناسب سازی اماکن شهری برای رفت و آمد نابینایان و فراهم شدن زمینه استفاده آنان از تجهیزات مدرن و تکنولوژیک را از مهمترین خواسته های جامعه نابینایان از مسئولان و مردم دانست.

کبیری عنوان کرد: نمایندگی جامعه نابینایان در شهرستانهای اردکان، مهریز و بافق راه اندازی شده و در آینده نزدیک در ابرکوه نیز راه اندازی خواهد شد.

اجرای گروه سرود نابینایان، اجرای نمایش با محوریت مشکلات و توانمندی های نابینایان و قرائت مقاله توسط روشندل اردکانی، فاطمه هاتفی از دیگر بخشهای این مراسم بود.