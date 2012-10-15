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۲۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

با حضور نابینایان استان یزد/

جشن روز جهانی عصای سفید در اردکان برگزار شد

جشن روز جهانی عصای سفید در اردکان برگزار شد

اردکان - خبرگزاری مهر: جشن گرامیداشت روز جهانی عصای سفید برای دومین سال متوالی با حضور نابینایان استان یزد در کانون امام خمینی (ره) اردکان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن نابینایان استان یزد ظهر دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه شش هزار نابینا و کم بینا در استان یزد زندگی می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر 290 نفر عضو جامعه نابینایان استان یزد هستند که از این تعداد 100 نفر تحصیلات عالیه دارند و 200 نفر نیز در رشته های مختلف ورزشی، هنری و علمی و فرهنگی فعال هستند.

محمدحسین کبیری هدف از برگزاری این جشن را آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با توانمندی ها همچنین مسائل و مشکلات جامعه نابینایان و کم بینایان عنوان کرد و افزود: مردم و مسئولان می توانند نقش موثری در رفع موانع و تنگناهای پیش روی این قشر داشته باشند و با توجه بیشتر و درک شرایط ویژه آنان به رشد و بالندگی نابینایان در جامعه کمک کنند.

عضو هیئت مدیره جامعه نابینایان استان یزد، مناسب سازی اماکن شهری برای رفت و آمد نابینایان و فراهم شدن زمینه استفاده آنان از تجهیزات مدرن و تکنولوژیک را از مهمترین خواسته های جامعه نابینایان از مسئولان و مردم دانست.

کبیری عنوان کرد: نمایندگی جامعه نابینایان در شهرستانهای اردکان، مهریز و بافق راه اندازی شده و در آینده نزدیک در ابرکوه نیز راه اندازی خواهد شد.

اجرای گروه سرود نابینایان، اجرای نمایش با محوریت مشکلات و توانمندی های نابینایان و قرائت مقاله توسط روشندل اردکانی، فاطمه هاتفی از دیگر بخشهای این مراسم بود.

کد مطلب 1720695

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