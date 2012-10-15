مدیران نباید منتظر مراجعه مردم بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام درویشی ظهر دوشنبه در جلسه معارفه شهردار صدرا با تاکید بر اساسی ترین مشکل شهر صدرا اظهار کرد: نبود تعداد نانوایی مناسب در مناطق مختلف صدرا به خصوص در فاز دو که چند هزار نفر زندگی می کنند از مشکلات اساسی این منطقه است.

وی ادامه داد: اگر قصد و هدف مسئولین حل مشکلات مردم است چرا با وجود این دغدغه باید شاهد ناگواریها و مشکلات باشیم.

امام جمعه شهر صدرا افزود: من از مسئولان تقاضا دارم مشکلات را رصد و سرچشمه آنها را پیدا کنند.

وی با اشاره به وجود و اصل قرآنی شورا و شهرداری ابراز کرد: اخلاق های اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرند و با مشورت گیری از افراد برجسته که در همین صدرا نیز زندگی می کنند می توان مشکلات را به خوبی حل کرد.

حجت الاسلام درویشی اضافه کرد: زمان همیشه اجازه اختیار مسئولیت به ما نمی دهد و در همین فرصت کوتاه باید به خوبی مسئولیت های خود را انجام دهیم و مشکلات فراوانی که در شهر وجود دارد را حل کنیم.

امام جمعه شهر صدرا با تاکید بر داشتن عدالت در خدمت رسانی تصریح کرد: شهرداری نباید فقط به زیباسازی اول شهر و ورودی ها اکتفا کرده بلکه باید بر اساس عدالت محوری به مشکلات مردم کوچه ها و مناطق مختلف نیز رسیدگی کنند.

عدم رعایت قوانین توسط شهرداری

وی اظهار کرد: متاسفانه در برخی نقاط شاهدعدم رعایت قوانین توسط شهرداری بوده ایم و این باعث تبدیل مناطق مسکونی به تجاری در شهرصدرا شده است.

حجت الاسلام درویشی ادامه داد: صدها منزل مسکونی در شهر صدرا تبدیل به مناطق تجاری شده اما توسط شهرداری این موضوع رسیدگی نمی شود.

امام جمعه شهر صدرا تاکید کرد: شهردار باید ارتباط خود را با مردم حفظ کند و افراد را در انتظار نوبت های طولانی نگه ندارد.

وی با تاکید بر اولویت بندی کارها و خدمات رسانی گفت: با ارتباط بیشتر با مردم می توان از مشکلات آنها خبر دار شد و برای حل آن اولویت بندی کرد.

حجت الاسلام درویشی با اشاره به قول رئیس جمهور اضافه کرد: چهار ماه پیش قول ایجاد بخشداری برای منطقه صدرا گرفته شد و حال مسئولین باید جوابگوی روند پیشرفت این قول به مردم باشند.

امام جمعه شهر صدرا تصریح کرد: امیدواریم با همکاری شورای شهر، شهرداری و دیگر ادارات و برگزاری جلسات سریع، موانع دنبال و حل شود.