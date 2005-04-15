بر اساس آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي، خراسان جنوبي از لحاظ شاخص هاي توسعه آخرين رتبه ها را در ميان استان هاي كشور دارا است

وي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : آمار ارائه شده ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اكثر موارد، اين استان را محرومترين استان ها معرفي مي نمايد. بر اساس اين آمار، متوسط نرخ بيكاري در خراسان جنوبي 16 درصد و در كشور 5/11 درصد است.

حجت الاسلام و المسلمين قرباني اظهار داشت : شاخص برخورداري شهرها از آب آشاميدني در كشور 97 درصد و در خراسان جنوبي 86 درصد مي باشد.

وي افزود : شاخص سيستم مطلوب فاضلاب در كشور 20 درصد و در خراسان جنوبي 6 درصد مي باشد و نيز شاخص اشتغال در بخش خدمات در كشور 5/46 درصد و خراسان جنوبي 28 درصد مي باشد.

نماينده مردم قائنات شاخص استفاده از كتابخانه را در خراسان جنوبي 6 درصد درحالي كه استاندارد كشوري آن 30 درصد مي باشد عنوان كرد.

عضو هيات رئيسه مجلس تصريح كرد : خراسان جنوبي از جهت تراكم آزاد راه هيچ رتبه اي ندارد و از جهت نفوذ تلفن ثابت متوسط كشور 23 درصد است در حالي كه خراسان جنوبي 8/19 درصد مي باشد. از جهت تراكم تلفن همراه نيز متوسط كشور 18/5 درصد است و اين رقم در خراسان جنوبي 5/1 درصد مي باشد.

حجت الاسلام و المسلمين قرباني افزود : براي جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها بايد توجه خاصي به توسعه آموزش در كليه سطوح و اقدام در جهت اكتشاف تفصيلي معادن استان و مهار آبهاي موجود به هر قيمتي كرد و گفت : براي رسيدن به اين موارد توجه خاص به بخش هاي راه فرودگاه و راه آهن اهميت زيادي دارد.

وي يادآور شد: مسوولين با تحقق بخشيدن اين وعده ها، وظيفه شرعي و ملي خود را انجام خواهند داد.