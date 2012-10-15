معرفی 30 رقم پرمحصول برنج / پروانه زرین در دستان کارگردان سیمای گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شهدی کومله با اشاره به اینکه ارقام شیرودی، کشوری، کوهسار و گوهر جزو تازه ترین ارقام تولیدی پرمحصول برنج هستند، افزود: ارقام جدید ضمن اینکه به لحاظ طعم شبیه ارقام محلی برنج هستند اما از لحاظ تولید دو برابر آنها محصول می دهند.

وی همچنین ادامه داد: از این ارقام می شود در هر هکتار بین 8 تا 10 تن شلتوک برداشت کرد.

دیدار نماینده ولی فقیه در گیلان با کارکنان شیلات

نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار با کارکنان شیلات گیلان گفت: با بکارگیری دانش های نوین و فرهنگ سازی زمینه استفاده پایدار از مواهب طبیعی فراهم می شود.

آیت الله زین العابدین قربانی با اشاره به اینکه دریا جزء انفال الهی است و حفظ و حراست وظیفه همگان است، افزود: اگر با برنامه جامع جلوی ورود انواع آلودگی ها گرفته نشود دیگر کسب روزی حلال از صید آبزیان دریای خزر در سال های آینده امکان پذیر نخواهد شد.

وی تصریح کرد: شیلات برای پرورش ماهی در دریا بیشتر تلاش کند تا علاوه بر تامین مواد غذایی فرصت های شغلی بیشتر ایجاد شود.

برآورد خسارات توفان در 5 شهرستان گیلان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: وزش شدید باد و بارش باران در شهرستانهای رشت، لاهیجان، لنگرود، آستانه اشرفیه و رودسر 15 میلیارد ریال برآورد شد.

افشین عزیزی افزود: توفان به 100 خانه، مغازه، مکان دولتی و تاسیسات برق رسانی و به هزار خانوار خسارت وارد کرده است.

تجلیل از واحدهای تولیدی در روز جهانی استاندارد

رعایت الگوهای استاندارد ملی و بین المللی در افزایش کیفیت تولید و جلب رضایت مشتری از مهمترین ملاک های انتخاب این 24 واحد بود.

رحمت ستوده رئیس پژوهشگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در این مراسم گفت: برای جذب بازار فروش محصولات رعایت اصول استاندارد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

محمدعلی یوسفی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان نیز گفت: در شش ماه نخست امسال پروانه 44 واحد تولیدی به دلیل رعایت نکردن اصول استاندارد باطل شد.

پروانه زرین در دستان کارگردان سیمای گیلان

بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان پروانه زرینش را در بخش کارگردانی به فیلمی از معاونت سیمای صدا و سیمای مرکز گیلان اهدا کرد.

معاون سیمای صدای و سیمای مرکز گیلان گفت: " فرهاد مهرانفر " هنرمند صدا و سیمای مرکز گیلان توانست در بخش مسابقه آثار ویدئویی با کارگردانی فیلم شعله در باد پروانه زرین این جشنواره را از آن خود کند.

مرتضی هواسی افزود: فیلم شعله در باد تولید سیمای مرکز گیلان داستان دختر نوجوانی است که پدر جنگلبانش را در مبارزه با قاچاقچی های چوب از دست می دهد.

بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به مدت پنج روز در اصفهان برگزار شد و در این صاحبان جشنواره 200 اثر از 40 کشور به رقابت پرداختند.

یک کشته و 6 زخمی در تصادف رانندگی

تصادف رانندگی در آزاد راه رشت - قزوین یک کشته و شش زخمی برجا گذاشت، فرمانده پلیس راه گیلان گفت: این حادثه بامداد امروز و بر اثر برخورد دو دستگاه پراید به وجود آمد.

سرهنگ مجید جمشاد افزود: راننده کشته شده پراید پیش از این تصادف به گاردریل کنار آزاد راه برخورد کرده بود که هنگام بررسی میزان خسارت خودرویش پراید دیگر از راه رسید و موجب رخ دادن حادثه رانندگی دیگر شد.