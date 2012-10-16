قیمت دلار و یورو مبادلاتی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز به غیر از ین ژاپن و وون کره جنوبی در این مرکز نسبت به دیروز افزایش یافته است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز سه شنبه با بیش از یک تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه 2547 تومان نرخ‌گذاری شده، ضمن اینکه قیمت یورو حدود 3303 تومان اعلام شده است که نسبت به روز گذشته(3287 تومان) 16 تومان افزایش نشان می‌دهد. در همین حال، قیمت درهم و لیر ترکیه هم به ترتیب حدود 693 و 1408 تومان است.

بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز غیرمرجع