1100 مورد بازرسی برای برخورد با واحدهای متخلف صنفی در کردستان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی استان کردستان اظهار داشت: از این تعداد بازرسی ها 73 پرونده تخلف شامل دو هزار و 200 قلم کالای مشمول به ارزش 145 میلیون ریال به مراجع قضائی ارائه شد.

وی افزود: طرح شبنم با هدف مبارزه با قاچاق اجرا می شود و اجرای آن نیازمند همکاری جدی مردم و سایر دستگاه های دولتی در سراسر کشور به ویژه استان کردستان است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: طرح شبنم با هدف شفاف سازی کالاهای وارداتی و به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا می شود و به همین دلیل مردم باید همکاری جدی برای اجرای موفق این طرح داشته باشند.

دهقان یکی از محورهای شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق دانست و یادآور شد: خوشبختانه با اجرای طرح شبنم در استان کردستان اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با قاچاق کالا در بخش های مختلف صورت گرفته است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای توسعه صادرات کشور ضروری است و افزایش سرمایه گذاری در مرزها از اصلی ترین عوامل در راستای مبارزه با کالا و ارز قاچاق به شمار می رود.

دهقان گفت: انتظار می رود با نظارت بازرسان سازمان ها و نهادهای مسئول در استان کردستان و همکاری خود مردم در آینده نزدیک معضل قاچاق کالا کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان برای مقابله عملی با پدیده مخرب قاچاق کالا آمادگی هرگونه همکاری را با دستگاه های ذیربط دارد و در این راستا از مشارکت واحدهای صنفی برای عملی کردن برنامه های این بخش بهره برداری می شود.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: اصلی ترین مشکل اجرایی این طرح حجم بالای کالاهای بدون برچسب لوازم خانگی و رایانه است که باید در این مورد کارشناسانه و دقیق عمل شود.

دهقان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 20 هزار اطلاعیه، 50 بنر در سطح شهر سنندج و شهرستان های تابعه استان کردستان توزیع و نصب شده است.