  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

راز کره چشم مرموز و غول آسا فاش شد

راز کره چشم مرموز و غول آسا فاش شد

دانشمندان می گویند کره چشم مرموز و غول آسایی که هفته گذشته در سواحل فلوریدا کشف شد، احتمالا متعلق به یک شمشیرماهی بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر برش بر روی کره چشم حاکی از آن است که این کره چشم توسط یک ماهی گیر که ماهی را از دریا گرفته، از سر ماهی در دریا جدا شده است.

گفته می شد این کره چشم به یک وال یا یک ماهی مرکب تعلق دارد اما مقامات شیلات فلوریدا می گویند یک شمشیر ماهی که وزنش می تواند به هزار پوند برسد مالک این کره چشم بوده است.

"جوان هررا" از موسسه تحقیقات حیات وحش و شیلات در پترسبورگ می گوید: کارشناسان بسیاری از طریق سایت و از راه دور این چشم را مشاهده و بررسی کرده اند و بر اساس رنگ، اندازه، ساختار و همچنین وجود استخوان در اطراف چشم معتقدند این کره چشم به یک شمشیر ماهی تعلق داشته است.

وی افزود برپایه برشهای مستقیمی که در اطراف چشم دیده می شود معتقد هستیم که این کره چشم توسط یک ماهی گیر از بدن ماهی جدا شده است.

کد مطلب 1721082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها