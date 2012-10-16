به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال(IFFHS)، اسامی کاندیداهای راه یافته به مرحله دوم انتخاب محبوب‌ترین بازیکن سال 2012 را معرفی کرد که نام سه ایرانی در فهرست 27 بازیکن منتخب قاره آسیا قرار دارد.

برپایه این گزارش، در مرحله نخست بازیکن بین المللی و محبوب قاره‌های مختلف جهان انتخاب شدند که مهدی مهدوی‌کیا از پرسپولیس، محرم نوید‌کیا از سپاهان و سیدمهدی رحمتی از استقلال در بین نفرات مطرح قاره آسیا قرار گرفته‌اند.

رای‌گیری مرحله دوم انتخاب محبوب‌ترین بازیکن سال 2012 از روز 15 اکتبر(دوشنبه 24 مهرماه) آغاز شده و تا 30 نوامبر(جمعه دهم آذرماه) ادامه خواهد داشت.

کاربران سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، در این زمان اعلام شده فرصت دارند از بین کاندیداهای نهایی که 33 بازیکن از آمریکای جنوبی، 13 بازیکن از آمریکای شمالی و مرکزی، 18 بازیکن از قاره آفریقا، 27 بازیکن از قاره آسیا، 8 بازیکن از قاره اقیانوسیه و 79 بازیکن از قاره اروپا، نفرات محبوب هر قاره را مشخص کنند.

مرحله سوم و نهایی این انتخاب با حضور 8 بازیکن از اروپا، 8 بازیکن از آمریکای جنوبی، 5 بازیکن از آمریکای شمالی، 5 بازیکن از آفریقا، 5 بازیکن از آسیا و یک بازیکن از قاره اقیانوسیه از اول دسامبر(شنبه یازدهم آذرماه) تا سوم ژانویه(پنجشنبه چهاردهم دی‌) انجام می‌شود تا در نهایت محبوب‌ترین بازیکن سال 2012 انتخاب شود.

در بین نفرات منتخب قاره آمریکای جنوبی نام نفراتی از جمله لیونل مسی، کارلوس توز، خاویر زانتی، نیمار، رونالدینهو و دیه‌گو فورلان دیده می‌شود.

در قاره اروپا هم اسامی کریستیانو رونالدو، مسوت اوزیل، باسیتن شوآن اشتایگر، استیون جرارد، وین رونی، ایکر کاسیاس، آندرس اینیسیتا، کریم‌ بنزما، فرانک ریبری، فرانچسکو توتی، الکساندر دل‌پیه‌رو، آندره پیرلو، آرین روبن، روبن فان پرسی در فهرست نفرات منتخب قرار گرفته‌ است.

فهرست بازیکنانی آسیایی که به مرحله دوم این قرعه‌کشی راه یافته‌اند، به شرح زیر است: (نام کشور داخل پرانتز آمده است)

1- لی وای فنگ از تیانجین تدا (چین)

2- ژی ژنگ از گوانگژو (چین)

3- سونیل چهتری از اسپورتیگ لیسبون (هند)

4- عرفان باچدیم از پرسه‌ما مالانگ (اندونزی)

5- مهدی مهدوی‌کیا از پرسپولیس (ایران)

6- محرم نوید‌کیا از سپاهان (ایران)

7- سیدمهدی رحمتی از استقلال (ایران)

8- احمد یاسین از اوربرو اس‌کا (عراق)

9- کی‌سوکه هوندا از زسکا مسکو (ژاپن)

10- شینجی کاگاوا از منچستریونایتد (ژاپن)

11- یوتو ناگاماتو از اینترمیلان (ژاپن)

12- حسن عبدالفتاح از الخور (اردن)

13- تائه‌‎سه یونگ از اف‌سی کلن (کره‌شمالی)

14- لی دونگ گوک از جئونبوک هیوندا (کره‌جنوبی)

15- جی سانگ پارک از کوئینز پارک رنجرز (کره‌جنوبی)

16- پارک چو یونگ از سلتاویگو (کره‌جنوبی)

17- محمد محمود از کتالان (لبنان)

18- مهد صافی مهد بن سالی از پلیتاجایا (مالزی)

19- احمد الفرایدی از الهلال (عربستان)

20- یاسر القحطانی از العین (عربستان)

21- محمد نور از الاتحاد (عربستان)

22- الکساندر دوریچ از تامپینس (سنگاپور)

23- فارخود سعید جونویچ واسی‌اف از شینیک (تاجیکستان)

24- تراسیل دانگدا از موانگ تونگ (تایلند)

25- اودیل اخمدوف از آنژی (ازبکستان)

26- لی کونگ وینه از هانوای (ویتنام)

27- علی محمد النونو از الاهلی (یمن)

علاقمندان به فوتبال در کشورمان می‌توانند با ورود به سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال(IFFHS) به نفرات محبوب خود رای دهند.

لازم به یادآوری است در رای گیری انتخاب بهترین بازیکن سال 2011 جهان، فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار نام علی کریمی و فرهاد مجیدی را به دلیل تخلف هواداران‌شان از فهرست نهایی محبوب‌ترین بازیکن سال خارج کرد.