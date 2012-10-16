غلامرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری در سال جاری به نسبت سال گذشته افزایش یافته است، افزود: میزان افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری استان اصفهان در سال جاری نزدیک به هشت درصد تخمین زده شده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش‌های بسیاری برای رسیدگی به پرونده‌های ورودی به دادگستری استان اصفهان انجام می‌شود، اظهار داشت: کارکنان اداری و قضایی دادگستری استان اصفهان در سال جاری بیش از سال‌های گذشته همیت داشته و فعالیت کرده‌اند به طوری که میزان رسیدگی به پرونده‌ها در این سال به نسبت سال‌های پیش افزایش چشمگیری داشته است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های زیادی به منظور افزایش میزان رسیدگی به پرونده‌های دادگستری در استان اصفهان انجام شده، تصریح کرد: یکی از این اقدامات، سرکشی ماهانه به حوزه‌های قضایی در سطح استان است که برنامه مشخصی دارد و تمامی زیرمجموعه‌های دادگستری استان اصفهان نیز در جریان این بازدید‌ها و سرکشی‌های ماهانه قرار دارند.

وی اضافه کرد: ماهانه سه حوزه قضایی در سطح استان اصفهان مورد بازدید قرار می‌گیرند تا اشراف کامل به مزیت‌ها و معایب این حوزه‌های قضایی به وجود آید و خللی در روند خدمات‌رسانی به مراجعان ایجاد نشود.

اصفهانی‌ها احساس امنیت بیشتری می‌کنند

انصاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تلاش‌های بسیاری برای افزایش میزان احساس امنیت در سطح استان اصفهان انجام گرفته است، گفت: دادگستری اصفهان از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نکرده و افزایش احساس امنیت مردم را از موفقیت‌ها و دستاوردهای مهم خود می‌داند.

وی وظیفه و اولویت نخست قوه‌قضاییه و دادگستری را برقراری امنیت و ایجاد عدالت در میان اقشار مختلف جامعه دانست و افزود: عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و همچنین فعالیت در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در این زمینه، باعث افزایش احساس امنیت در میان مردم اصفهان شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد ایجاد شرایط مطلوبی از احساس امنیت در سطح استان بوده‌ایم که بیانگر نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های قوه قضاییه، دادگستری، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امنیت استان اصفهان است.