تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام / برگزاری مراسم شام غریبان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام 15 و 20 ساله از پادگان ولیعصر سپاه تا سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حضور رئیس کمیته مفقودین و تفحص ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و جمع زیادی از مردم برگزار شد.

حجت الاسلام رضا شاه محمدی رئیس عقیدتی سیاسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این مراسم گفت: پیکر پاک این دو شهید پس از تفحص در دو منطقه عملیاتی فکه و جزیره مجنون پیدا شد.

روز گذشته مراسم وداع با شهدا در حسینیه فاطمه الزهرا (س) سپاه برگزار شد. ضمن اینکه امشب نیز مراسم شام غریبان و عصر پنجشنبه نیز مراسم هفتم شهدا برگزار می شود.