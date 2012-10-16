  1. جامعه
۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

تدفین پیکر پاک دو شهید گمنام / برگزاری مراسم شام غریبان

پیکر پاک دو شهید گمنام صبح امروز پس از تشییع در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام 15 و 20 ساله از پادگان ولیعصر سپاه تا سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حضور رئیس کمیته مفقودین و تفحص ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و جمع زیادی از مردم برگزار شد.

حجت الاسلام رضا شاه محمدی رئیس عقیدتی سیاسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این مراسم گفت: پیکر پاک این دو شهید پس از تفحص در دو منطقه عملیاتی فکه و جزیره مجنون پیدا شد.

روز گذشته مراسم وداع با شهدا در حسینیه فاطمه الزهرا (س) سپاه برگزار شد. ضمن اینکه امشب نیز مراسم شام غریبان و عصر پنجشنبه نیز مراسم هفتم شهدا برگزار می شود.

